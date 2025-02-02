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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Beyond Blue

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Beyond Blue, BBC'nin beğenilen belgesel dizisi Blue Planet II'den esinlenen hikaye odaklı bir oyun. Oyunda, deniz biyoloğu Dr. Mirai Soto olarak oynuyor ve okyanusun gizemlerini keşfediyorsunuz. E-Line Media tarafından geliştirilen oyun, Steam'de "çok olumlu" incelemeye sahip.

Beyond Blue, Epic Games Store'da 6 Şubat'tan 13 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Undying'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var