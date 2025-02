Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu: Şubat 2025

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar açıklandı

Paylaşılan listeye göre, 18 Şubat'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Far Cry New Dawn, Another Crab’s Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Starfield (Series X/S), Madden NFL 25, Kingdom Two Crowns ve Avowed olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Şubat tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla A Little to the Left, Bloodstained Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge and Blade, Return to Grace ve Tales of Arise olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Far Cry New Dawn (Bulut, Konsol ve PC) 4 Şubat

Another Crab’s Treasure (Konsol) – 5 Şubat

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Konsol) – 5 Şubat

Starfield (Xbox Series X|S) – 5 Şubat

Madden NFL 25 (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 6 Şubat

Kingdom Two Crowns (Bulut ve Konsol) – 13 Şubat

Avowed (Bulut, Series X-S ve PC) – 13 Şubat

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Stumble Guys: RIP Streamer Pack

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

A Little to the Left (Bulut, Konsol ve PC)

Bloodstained Ritual of the Night (Bulut, Konsol ve PC)

EA Sports UFC 3 (Konsol) EA Play

Indivisible (Bulut, Konsol ve PC)

Merge and Blade (Bulut, Konsol ve PC)

Return to Grace (Bulut, Konsol ve PC)

Tales of Arise (Bulut, Konsol ve PC)

