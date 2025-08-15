Xbox Game Pass ücretsiz oyun günleri: Star Overdrive ve dahası

Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 4 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla Xbox Game Pass Core ve Game Pass Ultimate aboneleri, 17 Ağustos'a kadar Star Overdrive, The Catch: Carp & Coarse Fishing,Survival: Fountain of Youth ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- Star Overdrive
- The Catch: Carp & Coarse Fishing
- Survival: Fountain of Youth
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass Ultimate veya Core aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.
