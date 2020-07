Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un abonelik sistemiyle çalışan dijital oyun kütüphanesine eklenecek Temmuz ayı oyunları belli oldu. Bu ayın ağır topu, Fallout 76 oldu.

Oldukça makul sayılabilecek bir fiyata oyun oynamamızı sağlayan Gamepass, bilindiği üzere hem Xbox hem de PC platformları için hizmet veriyor. Abonelik sistemine eklenen bazı oyunlar her iki platforma gelirken diğerleri ise her bir platform için ayrı ayrı olacak şekilde kütüphaneye ekleniyor.

Bu ay da her zevke hitap edecek oyunları kütüphaneye ekleyen Microsoft, bazılarını ise platformdan çıkarıyor. Gelin bu ay Xbox Gamepass’e dahil olan ve ayrılan yapımlara birlikte bakalım.

1 Temmuz itibariyle PC ve Xbox One oyuncuları için ayrı ayrı oyunlar aktif olacak. PC için Out of the Park Baseball 21 platforma gelirken Xbox için ise Soul Calibur 6 indirmeye açılacak. Beysbol simülasyonu Out of the Park Baseball 21, bu türe ilgi duyanlar oldukça beğenebileceği bir yapım. Zira oyunun Steam yorumları “çok olumlu” seviyesinde. Xbox sahiplerinin oynayabileceği Soul Calibur 6 ise bir dövüş oyunu. Oyunun %84 civarında inceleme puanı bulunuyor.

9 Temmuz’da ise her iki platforma da Fallout 76 eklenecek. Oyunun son büyük güncelleme paketi Wastelanders’ı da içerecek yapım, ilk çıktığında oldukça eleştirilmişti. Sürekli gelen güncellemelerle eleştiri yağmurunu dindirmeyi başaran oyunun Steam incelemeleri, “çoğunlukla olumlu” seviyesinde. Steam indirimleri kapsamında fiyatı 120 liraya düşen oyunu, Gamepass aboneleri oldukça ucuza deneyimleyebilecekler. Her iki platforma da gelecek son oyun ise CrossCode isimli bir 2d aksiyon rol yapma oyunu. Yapım, Steam’de oldukça beğenilmiş.

Gamepass’e gelen oyunların yanında ayrılan yapımlar da var. 15 Temmuz itibariyle;

Blazing Chrome (Xbox & PC)

Dead Rising 4 (Xbox & PC)

Metal Gear Solid 5 (Xbox)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC) platforma veda edecek.

Microsoft, bazen önceden duyurusunu yapmadığı oyunları da Gamepass’e yükleyebiliyor. Bunun için ara ara Gamepass uygulamasına bakmakta fayda var. İyi oyunlar.

https://news.xbox.com/en-us/2020/07/01/coming-soon-xbox-game-pass-july-2020/

