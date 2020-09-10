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    Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak

    Xbox Game Pass PC'nin beta süreci haftaya sonlanıyor. 15 TL'lik beta tanıtım fiyatı 29 TL'ye çıkacak.
    1 gün
    3,8b
    12
    14
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak
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    Microsoft'un büyük ilgi gören Xbox Game Pass PC abonelik servisi beklendiği gibi çok yakında betadan çıkıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre servisin PC platformundaki beta süreci önümüzdeki hafta itibarıyla sonlanacak ve fiyat artacak. Şu anda 15 TL olan abonelik fiyatı 29 TL'ye çıkıyor. Yani Xbox One'daki fiyatıyla aynı olacak.

    Game Pass PC'nin betadan çıkması servisin oyun kütüphanesi için ne anlama geliyor şu anda bilemiyoruz. Game Pass Xbox One platformunda PC'ye göre daha zengin bir içeriğe sahip. PC'deki fiyat daha ucuz olduğu için bu kütüphane farkını anlayışla karşılayabiliyorduk. Ancak şimdi fiyat iki katına çıkınca tabi oyuncuların da Microsoft'tan beklentisi artacak. 

    EA Play, Game Pass'e geliyor

    Microsoft dün sürpriz bir duyuru yaparak EA Play servisinin çok yakında Game Pass'e dahil olacağını duyurmuştu. Sims, FIFA, Battlefield, NFS, Titanfall gibi popüler serileri de dahil olmak üzere 60'dan fazla kaliteli EA oyunu hem PC hem de Xbox One için Game Pass kütüphanesine dahil olacak. 

    EA Play'in Game Pass'e katılıyor olması, PC tarafındaki fiyat artışını bir anlamda daha makul kılıyor. Umuyoruz Game Pass PC'nin kendi oyunları da Xbox One kalitesine çıkar. 29 TL'ye EA Play+Game Pass oyunları her şeye rağmen oldukça uygun diyebiliriz.



    https://www.pcgamer.com/xbox-game-pass-for-pc-exits-beta-next-week-and-the-price-is-going-up/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    edgespear101 (Baran Alkan) 1 gün en beğenilen
    Uygun fiyat, boşuna söylenmeye gerek yok.
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    MeTaL_KnighT 1 gün (düzenlendi) arslan0058
    Kesinlikle haklısın. Ama yıllık üyelik yapmasalar bile ben aylık " 30 TL " veririm bu pakede halihazırda bile Gamepass PC'nin içeriği gayet doyurucu, Son zamanlarda çıkan ; Wasteland 3 , Crusader Kings 3 ve Microsoft Flight Simulator gibi çok kaliteli oyunlar bile yeterde artar bile benim açımdan. Oynanacak bir yığın güzel oyun sunuyor Microsoft. Birde EA Play ile extradan oyunlar gelirse çekiversinler kartımdan 30 TL'cik helali hoş olsun derim. Xbox Gamepass biz oyuncuların " Netflix "i gibi birşey olacak EA oyunlarıda eklenince
    Kesinlikle haklısın. Ama yıllık üyelik yapmasalar bile ben aylık " 30 TL " veririm bu pakede halihazırda bile Gamepass PC'nin içeriği gayet doyurucu, Son zamanl...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugly3535 (Sinan Saltık) 18 sa.
    PC versiyonu 20tl civarında olmalı konsol ile oyun farklılıkları var ve aynı fiyat bu olmamalı ben rdr2 yi witcher i örn oynuyamicaksam neden konsol ile aynı fiyatı veriyorum tamam konsola özel oyun olabilir ama PC kütüphanesi ve konsol kütüphanesi karşılaştırıldığında PC kütüphanesi geride kalacağı için aynı fiyat vermek istemem
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    babgozd 1 gün
    Haha müneccim miyim be daha dün "Microsoft ve EA'dan müthiş iş birliği: EA Play, Xbox Game Pass'e dahil oluyor" haberine bunun olabileceğini yazmıştım. Yine de aylık EA Play ücretinin 30 lira olduğu Steam'e göre çok iyi fiyat. Senede 360 liraya yeni çıkan 2-3 tane AAA oyun indirimlerle ancak alınabiliyor zaten. EA Play oyun kütüphanesi de Steamdekinden daha zengin olursa sonuna kadar fiyatını hak eder.
    Bu arada Xbox Gamepass PC amerikada 10 dolar/ay Türkiye'de 30 TL/ay yani bölgesel fiyatlandırma söz konusu.
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    arslan0058 (- -) 1 gün
    Yillik paketler cikarsalar pc icin daha iyi aylik 30 yerine yillik 200-250 tl gibi bir fiyat olabilir
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    MeTaL_KnighT 1 gün arslan0058
    Kesinlikle haklısın. Ama yıllık üyelik yapmasalar bile ben aylık " 30 TL " veririm bu pakede halihazırda bile Gamepass PC'nin içeriği gayet doyurucu, Son zamanlarda çıkan ; Wasteland 3 , Crusader Kings 3 ve Microsoft Flight Simulator gibi çok kaliteli oyunlar bile yeterde artar bile benim açımdan. Oynanacak bir yığın güzel oyun sunuyor Microsoft. Birde EA Play ile extradan oyunlar gelirse çekiversinler kartımdan 30 TL'cik helali hoş olsun derim. Xbox Gamepass biz oyuncuların " Netflix "i gibi birşey olacak EA oyunlarıda eklenince
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Hicks (www.MiBlog.Co ) 1 gün
    Larry Hryb:"Users who have both Xbox Game Pass Ultimate and EA Play purchased through Xbox will have their EA Play membership canceled and any remaining time over 50 days will be rounded up and converted to the nearest month of Xbox Game Pass Ultimate at a ratio of 3:1 based on ERP"Yani Xbox üzerinde 12 aylık EA Access'iniz varsa, iptal edilip 4 ay Game Pass Ultimate eklenecek. Şu an EA Access'i 12 ay 65 liraya alan, aylığı 16,25 liraya 4 ay Game Pass Ultimate almış olacak, 24 ay için de 8 ay aynı şekilde... :)Ayrıca 17 Eylül'de Game Pass promosyon fiyatları değişecek ve zam gelecek, yani üşüşün EA Access'e...

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    allaturca89 (burak ) 1 gün
    İyi de hali hazırda game pass aboneliği olan ve yıllık ea play alan kişiler ne olacak? O zaman boşuna aldık biz ea play’i, saçmalık... Madem öyle paramızı iade etsinler game pass’ten devam edelim iki platforma birden...
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    Onvious (onur ) 1 gün allaturca89
    onu da düşünmüş adamlar. ea play ,gamepass a dönüşüyor. eger yıllık aldıysanız 4 ay gamepass ultimate oluyor
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    fhrstw 1 gün
    30 lira gerçekten çok iyi ama zam gelirse çarşı karışır. Tamam 30 lira 3-4 dolara denk geliyor ama bu Türkiye’de maaşı kimse dolarla almıyor buda bir gerçek.
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    shadymarsh (Halim Samet) 1 gün
    Gayet uygun fiyat. Özellikle ea play de eklenmişken kimse bu fiyata laf söylemesin.
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 1 gün
    2 sene ea access kullanan birisi olarak gerçekten uygun aynı fiyata sanırım 2 sini almış oluyoruz bu sefer.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 gün
    ucuz fiyat diğer oyunların ne kadar fiyat olduklarını bilmiyorlar sanırım:(
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    edgespear101 (Baran Alkan) 1 gün en beğenilen
    Uygun fiyat, boşuna söylenmeye gerek yok.
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