Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak

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Microsoft'un büyük ilgi gören Xbox Game Pass PC abonelik servisi beklendiği gibi çok yakında betadan çıkıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre servisin PC platformundaki beta süreci önümüzdeki hafta itibarıyla sonlanacak ve fiyat artacak. Şu anda 15 TL olan abonelik fiyatı 29 TL'ye çıkıyor. Yani Xbox One'daki fiyatıyla aynı olacak.

Game Pass PC'nin betadan çıkması servisin oyun kütüphanesi için ne anlama geliyor şu anda bilemiyoruz. Game Pass Xbox One platformunda PC'ye göre daha zengin bir içeriğe sahip. PC'deki fiyat daha ucuz olduğu için bu kütüphane farkını anlayışla karşılayabiliyorduk. Ancak şimdi fiyat iki katına çıkınca tabi oyuncuların da Microsoft'tan beklentisi artacak.

EA Play, Game Pass'e geliyor

Microsoft dün sürpriz bir duyuru yaparak EA Play servisinin çok yakında Game Pass'e dahil olacağını duyurmuştu. Sims, FIFA, Battlefield, NFS, Titanfall gibi popüler serileri de dahil olmak üzere 60'dan fazla kaliteli EA oyunu hem PC hem de Xbox One için Game Pass kütüphanesine dahil olacak.

EA Play'in Game Pass'e katılıyor olması, PC tarafındaki fiyat artışını bir anlamda daha makul kılıyor. Umuyoruz Game Pass PC'nin kendi oyunları da Xbox One kalitesine çıkar. 29 TL'ye EA Play+Game Pass oyunları her şeye rağmen oldukça uygun diyebiliriz.

https://www.pcgamer.com/xbox-game-pass-for-pc-exits-beta-next-week-and-the-price-is-going-up/

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