Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu

    Microsoft'un dijital üyelik platformu Xbox Gamepass'e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu. Listede; No Man’s Sky ve Battlefleet Gothic Armada 2 var.
    3 sa.
    939
    10
    1
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un dijital abonelik sistemi Gamepass, bilindiği üzere abonelik sistemiyle işleyen ve her ay düzenli olarak yeni oyunların kütüphaneye eklendiği ve bazılarının ise platformdan ayrıldığı bir ortam. Xbox ve PC platformları için ayrı ayrı bazen de ortak eklenen yapımlar, uygun fiyatla oyun oynamak isteyenler için adeta bir hazine niteliğinde.

    Ayrıca Bkz. "Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz"

    İlginizi Çekebilir Avatar PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı

    Platform, bu ay da üyelerini üzmeyecek yapımlar hazırlamış gibi duruyor. Gelin, Haziran ayında neler oynayabileceğimize bakalım.

    11 Haziran

    Yarın itibariyle bolca oyun indirilebilir hale geliyor. Bunlar;

    • No Man’s Sky (Xbox & PC)
    • Dungeon of the Endless (Xbox & PC)
    • Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (Xbox)
    • Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox)
    • Battlefleet Gothic Armada 2 (PC)
    • Battletech (PC) olacak 

    18 Haziran

    • Bard’s Tale Remastered and Resnarkled (Xbox & PC)
    • Thronebreaker (Xbox) indirilebilecek.

    Görüldüğü üzere 11 Haziran tarihine çıkartma yapan Microsoft, oldukça kaliteli yapımları oyuncularla buluşturacak. Özellikle PC platformu için gelecek oyunların Steam fiyatları ile kıyaslandığında 403 TL’lik bir ücret ile karşılaşıyoruz.

    Her ay ortalama benzer ücretler değerinde oyun veren platforma PC için ilk ay 5.90 devamında ise 14.90’a üye olabilirsiniz.



    https://news.xbox.com/en-us/2020/06/10/coming-soon-xbox-game-pass-console-and-pc-june-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu Sonraki Netflix'ten ırkçılığa dikkat çeken 'Black Lives Matter' oynatma listesi 4 sa. Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede 5 sa. Redmi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Editörün tercihi ödülünü kaptı "Anker Soundcore Motion+ incelemesi" 6 sa. God of War 2 mi geliyor? Santa Monica yarın PS5 etkinliğinde yer alacak 6 sa. TSMC 2023’te 4 nm’ye geçecek 7 sa. RTX 3080’in soğutucusu bu sefer PCB’siz görüntülendi 7 sa. Mercedes-Benz GLB'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi 8 sa. PlayStation 5 arayüzü, Sony'nin yeni patentinde 'kısmen' ortaya çıktı 8 sa. ARM mimarisinde tespit edilen açık milyarlarca cihazı etkiliyor 8 sa. ADATA’dan fiyat-performansa oynamayı hedefleyen XPG Primer oyuncu faresi 9 sa. Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu 9 sa. Türkiye'den Avrupa'nın 7 farklı şehrine uçuşlar yarın başlıyor 10 sa. Yerli bir girişim daha yurtdışına satıldı 11 sa. Elektrikli BMW iX3'ün ilk resmi fotoğrafları üretim bandından geldi 11 sa. Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı 12 sa. Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz 13 sa. Yeni Skoda Octavia Scout tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 13 sa. Deezer, Türkiye'nin karantinada müzik dinleme alışkanlıklarını açıkladı 14 sa. Eski NASA astronotu, Dünya’nın en derin noktasına inen ilk kadın oldu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi