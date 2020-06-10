Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un dijital abonelik sistemi Gamepass, bilindiği üzere abonelik sistemiyle işleyen ve her ay düzenli olarak yeni oyunların kütüphaneye eklendiği ve bazılarının ise platformdan ayrıldığı bir ortam. Xbox ve PC platformları için ayrı ayrı bazen de ortak eklenen yapımlar, uygun fiyatla oyun oynamak isteyenler için adeta bir hazine niteliğinde.

Ayrıca Bkz. "Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz"

İlginizi Çekebilir

PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı

Platform, bu ay da üyelerini üzmeyecek yapımlar hazırlamış gibi duruyor. Gelin, Haziran ayında neler oynayabileceğimize bakalım.

11 Haziran

Yarın itibariyle bolca oyun indirilebilir hale geliyor. Bunlar;

No Man’s Sky (Xbox & PC)

Dungeon of the Endless (Xbox & PC)

Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (Xbox)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox)

Battlefleet Gothic Armada 2 (PC)

Battletech (PC) olacak

18 Haziran

Bard’s Tale Remastered and Resnarkled (Xbox & PC)

Thronebreaker (Xbox) indirilebilecek.

Görüldüğü üzere 11 Haziran tarihine çıkartma yapan Microsoft, oldukça kaliteli yapımları oyuncularla buluşturacak. Özellikle PC platformu için gelecek oyunların Steam fiyatları ile kıyaslandığında 403 TL’lik bir ücret ile karşılaşıyoruz.

Her ay ortalama benzer ücretler değerinde oyun veren platforma PC için ilk ay 5.90 devamında ise 14.90’a üye olabilirsiniz.

https://news.xbox.com/en-us/2020/06/10/coming-soon-xbox-game-pass-console-and-pc-june-2020/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.