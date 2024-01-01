Microsoft, 2023 yılında Game Pass’e yaklaşık 9.000$ değerinde oyun ekledi

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en popüler abonelik servislerinden olan Game Pass, son yıllarda PC ve Xbox kullanıcıları için oldukça çekici bir seçenek haline geldi. Devasa bir oyun kataloğunu oldukça makul bir fiyata sunan Game Pass sistemi, 2023 yılında yelpazesini oldukça genişletti.

Game Pass’te Baldur’s Gate 3 olmayacak 2 hf. önce eklendi

Bu yıl, Game Pass kütüphanesine neredeyse 9000 dolar değerinde yapım eklendi

Xbox haberleri ile bilinen TrueAchievements, 2023 yılında Game Pass kütüphanesine eklenen yapımların değerini hesapladı. Bu rapora göre Microsoft, bu yıl Game Pass sistemine toplam 8763 dolar değerinde oyun ekledi. Bu oyunlardan en dikkat çekenleri ise Starfield, Hi-Fi Rush, Lies of P, Dead Space ve Atomic Heart gibi yapımlar oluyor.

Game Pass, son bir yıl içerisinde ülkemizde ciddi fiyat artışı görse de platform oyuncular için avantajlı bir servis olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Microsoft’un Activision-Blizzard yapımlarını da Game Pass sistemine eklemesi planlanıyor. Bakalım Game Pass, Microsoft için kar sağlayan bir servis olmaya devam edebilecek mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Game Pass'e 2023 yılında 9000 dolar değerinde oyun eklendi