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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 2023 yılında Game Pass’e yaklaşık 9.000$ değerinde oyun ekledi

    Oyun dünyasının en başarılı abonelik servislerinden olan Game Pass büyümeye devam ediyor. Microsoft’un 2023 yılında sisteme yaklaşık 9000 dolar değerinde oyun eklediği ortaya çıktı.
    Xbox Game Pass 2023 Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en popüler abonelik servislerinden olan Game Pass, son yıllarda PC ve Xbox kullanıcıları için oldukça çekici bir seçenek haline geldi. Devasa bir oyun kataloğunu oldukça makul bir fiyata sunan Game Pass sistemi, 2023 yılında yelpazesini oldukça genişletti.

    Bu yıl, Game Pass kütüphanesine neredeyse 9000 dolar değerinde yapım eklendi

    Xbox haberleri ile bilinen TrueAchievements, 2023 yılında Game Pass kütüphanesine eklenen yapımların değerini hesapladı. Bu rapora göre Microsoft, bu yıl Game Pass sistemine toplam 8763 dolar değerinde oyun ekledi. Bu oyunlardan en dikkat çekenleri ise Starfield, Hi-Fi Rush, Lies of P, Dead Space ve Atomic Heart gibi yapımlar oluyor.

    Game Pass, son bir yıl içerisinde ülkemizde ciddi fiyat artışı görse de platform oyuncular için avantajlı bir servis olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Microsoft’un Activision-Blizzard yapımlarını da Game Pass sistemine eklemesi planlanıyor. Bakalım Game Pass, Microsoft için kar sağlayan bir servis olmaya devam edebilecek mi?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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