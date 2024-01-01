Microsoft, 2023 yılında Game Pass’e yaklaşık 9.000$ değerinde oyun ekledi

Bu yıl, Game Pass kütüphanesine neredeyse 9000 dolar değerinde yapım eklendi
Xbox haberleri ile bilinen TrueAchievements, 2023 yılında Game Pass kütüphanesine eklenen yapımların değerini hesapladı. Bu rapora göre Microsoft, bu yıl Game Pass sistemine toplam 8763 dolar değerinde oyun ekledi. Bu oyunlardan en dikkat çekenleri ise Starfield, Hi-Fi Rush, Lies of P, Dead Space ve Atomic Heart gibi yapımlar oluyor.
Game Pass, son bir yıl içerisinde ülkemizde ciddi fiyat artışı görse de platform oyuncular için avantajlı bir servis olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Microsoft’un Activision-Blizzard yapımlarını da Game Pass sistemine eklemesi planlanıyor. Bakalım Game Pass, Microsoft için kar sağlayan bir servis olmaya devam edebilecek mi?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.