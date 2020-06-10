Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz

Tam Boyutta Gör

Battlefield serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2021'de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun çıkmasına daha epey bir zaman var ancak şimdiden bazı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Sektörden gelen güvenilir bilgilere göre Battlefield 6 ile birlikte seri nihayet 'modern zamanlara' geri dönüyor.

Sızıntı ilk olarak Tom Henderson tarafından ortaya atıldı. Henderson'u Call of Duty ve Battlefield serileriyle ilgili verdiği güvenilir bilgilerden tanıyoruz. Ayrıca daha sonra VentureBeat'in ünlü editörü Jeff Grubb'tan da doğrulama geldi.

İlginizi Çekebilir

PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler

Sızıntılar özellikle de sıkı Battlefield hayranlarını epey sevindirmiş durumda. Serinin en sevilen yapımları Battlefield 3, Battlefield 4 ve Bad Company 2 bildiğiniz gibi modern zamanlarda geçiyordu. Uzun bir aranın ardından serinin tekrar köklerine dönecek olması sevindirici. Tom Henderson ayrıca Battlefield 6'nın hem 'modern zaman' dönemi hem de diğer özellikleriyle Battlefield 3'ü andıracağını belirtti.

2011 yılında piyasaya sürülen Battlefield 3, Üçüncü Dünya Savaşı benzeri bir temaya sahipti. Battlefield 3 yenilikçi mekanikleri, grafikleri ve yakaladığı inanılmaz başarısıyla serinin belki de en önemli oyunu olmuştu. Daha sonra 2013'te yayınlanan Battlefield 4 de Battlefield 3'ün üzerine koymuş ve yine önemli başarı elde etmişti.

2016'da ise Battlefield 1 yayınlandı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da yer aldığı Birinci Dünya Savaşı'na gittik. Battlefield 1 özellikle de ticari anlamda serinin en başarılı yapımlarından oldu ve 15 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı.

Electronic Arts, Battlefield 6'nın 2021 yılında PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacağını duyurdu.

https://www.gamesradar.com/battlefield-6-will-reportedly-return-to-its-modern-day-setting-on-ps5-xbox-series-x-and-current-gen-consoles/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.