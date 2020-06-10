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    Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz

    Battlefield 6, 2021 yılında PC, PS5, PS4, Xbox Series X ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,6b
    41
    18
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Battlefield 6'da modern zamanlara geri dönüyoruz
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    Battlefield serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 2021'de oyunseverlerle buluşacak. Oyunun çıkmasına daha epey bir zaman var ancak şimdiden bazı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Sektörden gelen güvenilir bilgilere göre Battlefield 6 ile birlikte seri nihayet 'modern zamanlara' geri dönüyor.

    Sızıntı ilk olarak Tom Henderson tarafından ortaya atıldı. Henderson'u Call of Duty ve Battlefield serileriyle ilgili verdiği  güvenilir bilgilerden tanıyoruz. Ayrıca daha sonra VentureBeat'in ünlü editörü Jeff Grubb'tan da doğrulama geldi.

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    Sızıntılar özellikle de sıkı Battlefield hayranlarını epey sevindirmiş durumda. Serinin en sevilen yapımları Battlefield 3, Battlefield 4 ve Bad Company 2 bildiğiniz gibi modern zamanlarda geçiyordu. Uzun bir aranın ardından serinin tekrar köklerine dönecek olması sevindirici. Tom Henderson ayrıca Battlefield 6'nın hem 'modern zaman' dönemi hem de diğer özellikleriyle Battlefield 3'ü andıracağını belirtti.

    2011 yılında piyasaya sürülen Battlefield 3, Üçüncü Dünya Savaşı benzeri bir temaya sahipti. Battlefield 3 yenilikçi mekanikleri, grafikleri ve yakaladığı inanılmaz başarısıyla serinin belki de en önemli oyunu olmuştu. Daha sonra 2013'te yayınlanan Battlefield 4 de Battlefield 3'ün üzerine koymuş ve yine önemli başarı elde etmişti.

    2016'da ise Battlefield 1 yayınlandı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da yer aldığı Birinci Dünya Savaşı'na gittik. Battlefield 1 özellikle de ticari anlamda serinin en başarılı yapımlarından oldu ve 15 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı. 

    Electronic Arts, Battlefield 6'nın 2021 yılında PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacağını duyurdu.



    https://www.gamesradar.com/battlefield-6-will-reportedly-return-to-its-modern-day-setting-on-ps5-xbox-series-x-and-current-gen-consoles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    damn2u (Sercan ) 3 sa. en beğenilen
    BF3 remake yapsalar bile tutar, umarım aynı kalitede bir oyun yaparlar.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 2 dk. yeni yorumcu
    Artık iyi WW2 temalı FPS yapamıyorlar. Geçen CoD 2'nin hikayesini bitirdim. Savaş atmosferini bu kadar iyi yansıtan oyun günümüzde yok. Bir tek BF V'in The Last Tiger bölümü güzeldi. Eski CoD ve Medal of Honor oyunlarını oynayın daha iyi.
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    sametbulut67 20 dk.
    o savaş bu savaş bi kore savaşı kaldı hadi bekliyoruz onu da
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 20 dk.
    Sonunda . Artık sıkıldık eski silahlardan.
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    001ATB (Ahmet Turan) 1 sa.
    Battlefield 6 ne abi ismimi netleşti de 6 diyorsunuz? Battlefield serisinin yeni oyunu dersiniz olur biter amele gibi editörlük yapmayın lütfen ya.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 49 dk. 001ATB
    Alışsanız iyi olur zira oyunun ismi kesinleşene kadar 'Battlefield 6' ismini kullanmaya devam edeceğim.
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    özgürbarıs 1 sa. yeni yorumcu
    millette sıkıldıysa 2. dünya savaşından artık bir zahmet artık günümüze gelelim derim
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 sa.
    1. ve 2. Dünya Savaşları, Vietnam, günümüz ve 2142 derken bi Kore Savaşı'na da el atsalar tam olacak.
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    DonanımdanBihaber (C R) 2 sa.
    Yıkıla bilirlik güzel olursa ve ttk yı biraz düşürürlerse güzel olabilir. Son zamanlardaki fps oyunlarında içerik problemi olduğunu düşünüyorum oyun bir süre sonra sıkıyor ve yapılabilecek tek şey puan kazanıp saçma sapan kozmetikleri açmak oluyor. Her ay yenilenen yeni görevler haritalar vs gelse ilginç olur.
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    emre1393 (Emre K......) 3 sa.
    eğer has bf kitlesi için oyun yapacaklarsa bf3-bf4 kıvamında bir oyun olmalı.

    bf4 hâlâ güzel oyun, ilk çıktığında sorunları vardı, sonra dice la stüdyosu oyunu düzeltip üstüne ek paketlerini de düzgün yapınca gayet güzel oldu.
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    damn2u (Sercan ) 3 sa. en beğenilen
    BF3 remake yapsalar bile tutar, umarım aynı kalitede bir oyun yaparlar.
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    1625 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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