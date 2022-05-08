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    Anlık Bildirim

    Xbox Cloud Gaming, Samsung televizyonlara geliyor

    Popüler bulut tabanlı oyun sistemi Xbox Cloud Gaming, yakında Samsung televizyonlara geliyor. Samsung’un televizyonlarında kullandığı Tizen, yakında Xbox Cloud uygulamasına kavuşacak.
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    Xbox Cloud Gaming, Samsung televizyonlara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük televizyon satıcılarından olan Samsung, yakında oyuncuları daha da mutlu edecek. Gelen raporlara göreMicrosoft, Samsung televizyonlar için Xbox Cloud Gaming uygulaması hazırlıyor.

    Önümüzdeki 12 ay içinde kullanıma sunulacak

    Xbox deneyimini konsollar dışında her yere ulaştırmak isteyen Microsoft, Xbox Cloud Gaming ile bulut tabanlı oyun dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Tarayıcı üzerinden iOS ve Mac için, yerleşik uygulamalar ile Android ve Windows için bulut oyun deneyimi sunan Microsoft, Xbox deneyimini daha çok cihaza getirecek. Venturebeat’ten gelen rapora göre Microsoft, Samsung ile ortak olarak Xbox Cloud Gaming uygulaması hazırlıyor. Rapora göre uygulama, Samsung’un Tizen platformuna önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek.

    Üst düzey televizyon satışlarında dünya lideri olan Samsung, Xbox Cloud Gaming uygulaması ile servisin milyonlara ulaşmasına yardımcı olacaktır. Microsoft, Xbox’ı bir konsol markasından çok servis olarak düşündüğünden beri birçok yeni fikirle karşımıza çıkıyor. Bakalım Xbox, konsol savaşındaki yeni stratejisinde başarılı olabilecek mi.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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