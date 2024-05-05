Baldur’s Gate 3 yakında iPad ve iPhone platformlarına gelebilir

Baldur’s Gate 3, iPad Pro kullanıcıları ile mi buluşuyor?
X platformunda teknoloji haberleri ile bilinen Dame Tech, Baldur’s Gate 3 hakkında yeni iddialar duyduğunu belirtti. Dame Tech’in iddialarına göre Larian Studios’un “Yılın Oyunu” ödülünü alan yapımı, 2025 yılında iPad Pro ve iPhone kullanıcıları ile buluşacak. Yapımın iOS versiyonun yalnızca iPhone 15 Pro veya iPhone 16 Pro cihazların tarafından desteklenmesi bekleniyor.
Yeni nesil konsolların bile performans anlamında zorlayan Baldur’s Gate 3’ün, iPad ve iPhone platformlarına gelmesi ilginç bir iddia olsa da Larian Studios’un macOS platformunda deneyimlerinin olduğunu belirtelim. Stüdyo, bu deneyimi ile yapımı kolaylıkla en güçlü iPad ve iPhone modellerinde kullanıma sunabilir. Ayrıca Apple’ın DLSS benzeri MetalFX teknolojisi, stüdyonun bu anlamda işini kolaylaştıracaktır. Dame Tech tarafından ortaya atılan iddia henüz doğrulanmadı ancak önümüzdeki aylarda bu konu hakkında daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.