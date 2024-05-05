Baldur’s Gate 3 yakında iPad ve iPhone platformlarına gelebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından olan Baldur’s Gate 3, başarılı hikayesi ve oynanışı ile birçok farklı ödüle de layık görülmüştü. Larian Studios tarafından Playstation 5, Xbox Series, PC ve macOS platformları için geliştirilen başarılı yapım, iddialara göre yakında daha çok platformda kullanıma sunulacak.

Senua's Saga Hellblade 2 için sistem gereksinimleri paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Baldur’s Gate 3, iPad Pro kullanıcıları ile mi buluşuyor?

X platformunda teknoloji haberleri ile bilinen Dame Tech, Baldur’s Gate 3 hakkında yeni iddialar duyduğunu belirtti. Dame Tech’in iddialarına göre Larian Studios’un “Yılın Oyunu” ödülünü alan yapımı, 2025 yılında iPad Pro ve iPhone kullanıcıları ile buluşacak. Yapımın iOS versiyonun yalnızca iPhone 15 Pro veya iPhone 16 Pro cihazların tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Yeni nesil konsolların bile performans anlamında zorlayan Baldur’s Gate 3’ün, iPad ve iPhone platformlarına gelmesi ilginç bir iddia olsa da Larian Studios’un macOS platformunda deneyimlerinin olduğunu belirtelim. Stüdyo, bu deneyimi ile yapımı kolaylıkla en güçlü iPad ve iPhone modellerinde kullanıma sunabilir. Ayrıca Apple’ın DLSS benzeri MetalFX teknolojisi, stüdyonun bu anlamda işini kolaylaştıracaktır. Dame Tech tarafından ortaya atılan iddia henüz doğrulanmadı ancak önümüzdeki aylarda bu konu hakkında daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Baldur's Gate 3 yakında iOS platformuna gelebilir