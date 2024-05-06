Üretken yapay zeka oyunlara geliyor ama akıllara gelen şekilde değil

Tam Boyutta Gör Teknolojik atılımların video oyun endüstrisine etkilemesine ilk defa tanıklık etmiyoruz. Bundan birkaç yıl önce Oyun Geliştiricileri Konferansı veya bilindik adıyla GDC (Game Developers Conference) fuarlarında kripto para birimleri, blok zinciri, NFT'ler ve Web 3.0 teknolojilerin tanıtımlarını sıklıkla gördük. Şimdi ise üretken yapay zeka için benzer bir sürecin içerisindeyiz. Diğer popüler trendler saman alevi gibi sönmüş olsa da yapay zeka için farklı bir hikaye bizi bekliyor olabilir.

GDC kapsamında Ubisoft ve Nvidia’nın yapay zekalı NPC’lerde attıkları adımları görmüş ve bunun oyun dünyasında bir devrimin ayak sesleri olduğunu sizler aktarmıştık. Benzer şekilde Microsoft, dinamik hikayeler ve AI NPC'ler için Inworld ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Ancak şimdilik hiçbir büyük oyun şirketi yapay zekayı oyunlarına entegre edeceklerini veya bu temeldeki planlarını açıklamadı.

Yapay zeka genellikle arka planda

Görünüşe göre endüstrideki firmalarda bir ikilem söz konusu. Bazıları yapay zeka için heyecanlı olurken bazıları ise çekimser. Bu çekimserlik belki de yapay zeka sistemlerinin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bilindiği üzere “halüsinasyon” sorunu bu sistemlerin temelinde var ve bunlar ChatGPT yanıtlarında kabul edilebilir olsa da video oyunları için kabul edilebilir bir şey değil.

Tam Boyutta Gör Belki oyunların içinde yapay zekayı görmemiz biraz zaman alabilir ancak uzmanlara göre yapay zekanın perde arkasında oyun geliştirmede güçlü bir rol oynaması muhtemel. Geliştirme alanlarından birisi de yapay zeka botlarının oyunlardaki hataları tespit etmesi olabilir. Bunun için modl.ai çözümü bile mevcut durumda. modl.ai gibi araçların oyun şirketlerinde insan QA ekiplerinin yerini alması gerçekçi bir olgu olarak görülüyor. Çünkü bu yapay zeka araçları kesintisiz bir şekilde sürekli çalışabiliyor. Bu yılki GDC kapsamında Electronic Arts geliştiricisi, Unity ve bir dizi geliştiricinin daha oyun üretme süreçlerinde yapay zekanın faydalarına değinen sunumlar gerçekleştirdi. Bunları çoğu sıkıcı görevlerin otomatikleştirilmesi, karmaşık araçların kolaylaştırılması ve süreçlerin optimizasyonuna odaklanıyordu.

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Şirketlerin konseptten pazarlama sürümüne kadar oyun geliştirmelerine yardımcı olan Keywords Studios da fuarda deneysel oyunları Project AVA'yı sergiledi. Bu projede yaklaşık 400 yapay zeka aracının kullanıldığı belirtildi. Keywords Studios'un oyun yapay zekası başkanı Stephen Peacock, üretken yapay zekanın fikir üretme, kodlama ve programcıların yeni bir oyun motoru kullanmaya adapte olmalarına yardımcı olduğunun altını çizdi. Peacock aynı zamanda yapay zekanın oyunlar için “hazır olmadığını” söyledi.

Project AVA kapsamında kostümler veya özel haritalar gibi oyun içi içerik oluşturmada yapay zekanın potansiyeline de dikkat çekildi. Ancak en nihayetinde Keywords’e göre yapay zeka araçları, şimdilik insanlarını yerini alacak seviyede değil.

Oyun içi yapay zeka örnekleri de var

Tam Boyutta Gör Oyuncuları en sevdikleri edebi evrenlere dayanan TTRPG (masaüstü rol yapma) benzeri maceralara sürükleyen yeni yapay zeka hikaye anlatma platformu Hidden Door gibi (hem oyun hem de şirketin adı) örnekler de var. Bunu şu şekilde anlatayım: Oz Büyücüsü evrenine girip isterseniz sarı tuğlalı yoldan sapabilir ve ne olacağına bakabilirsiniz. Bu alternatif gerçeklik, hikayenin devamı ve etkileşime girilen metinler/görüntüler ise yapay zeka tarafından ortaya konuyor. Firma, oyun sistemini geliştirmeyi, potansiyel olarak animasyon ve video gibi şeyleri entegre etmeyi de hedefliyor. Hedefler arasında 2.5D veya 3D arayüz de bulunuyor.

Sonuç olarak üretken yapay zekayı, oynadığımız bir oyunun içerisinde görmemiz yakında gelecekte pek gerçekçi görünmüyor. Yani, oynadığınız hikaye size göre şekillenen kişisel bir hal almayacak. Veya bir süre yapay zekalı NPC’lerle dolaşmayacaksınız. Bunlar olana kadar geliştiriciler, işin perde arkasında iş akışlarına yapay zekayı entegre etmeye başlamış durumda. Bu, oyun geliştirme süreçlerini ve maliyetleri düşürmeyle sonuçlanabilir.

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Üretken yapay zeka oyunlara geliyor ama düşünülen şekilde değil