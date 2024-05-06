Üretken yapay zeka oyunlara geliyor ama akıllara gelen şekilde değil

GDC kapsamında Ubisoft ve Nvidia’nın yapay zekalı NPC’lerde attıkları adımları görmüş ve bunun oyun dünyasında bir devrimin ayak sesleri olduğunu sizler aktarmıştık. Benzer şekilde Microsoft, dinamik hikayeler ve AI NPC'ler için Inworld ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Ancak şimdilik hiçbir büyük oyun şirketi yapay zekayı oyunlarına entegre edeceklerini veya bu temeldeki planlarını açıklamadı.
Yapay zeka genellikle arka planda
Görünüşe göre endüstrideki firmalarda bir ikilem söz konusu. Bazıları yapay zeka için heyecanlı olurken bazıları ise çekimser. Bu çekimserlik belki de yapay zeka sistemlerinin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bilindiği üzere “halüsinasyon” sorunu bu sistemlerin temelinde var ve bunlar ChatGPT yanıtlarında kabul edilebilir olsa da video oyunları için kabul edilebilir bir şey değil.
Şirketlerin konseptten pazarlama sürümüne kadar oyun geliştirmelerine yardımcı olan Keywords Studios da fuarda deneysel oyunları Project AVA'yı sergiledi. Bu projede yaklaşık 400 yapay zeka aracının kullanıldığı belirtildi. Keywords Studios'un oyun yapay zekası başkanı Stephen Peacock, üretken yapay zekanın fikir üretme, kodlama ve programcıların yeni bir oyun motoru kullanmaya adapte olmalarına yardımcı olduğunun altını çizdi. Peacock aynı zamanda yapay zekanın oyunlar için “hazır olmadığını” söyledi.
Project AVA kapsamında kostümler veya özel haritalar gibi oyun içi içerik oluşturmada yapay zekanın potansiyeline de dikkat çekildi. Ancak en nihayetinde Keywords’e göre yapay zeka araçları, şimdilik insanlarını yerini alacak seviyede değil.
Oyun içi yapay zeka örnekleri de var
Sonuç olarak üretken yapay zekayı, oynadığımız bir oyunun içerisinde görmemiz yakında gelecekte pek gerçekçi görünmüyor. Yani, oynadığınız hikaye size göre şekillenen kişisel bir hal almayacak. Veya bir süre yapay zekalı NPC’lerle dolaşmayacaksınız. Bunlar olana kadar geliştiriciler, işin perde arkasında iş akışlarına yapay zekayı entegre etmeye başlamış durumda. Bu, oyun geliştirme süreçlerini ve maliyetleri düşürmeyle sonuçlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.