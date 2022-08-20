Microsoft'tan sevindiren haber: Death Stranding Game Pass'e geliyor

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Geçtiğimiz yılların ses getiren kıyamet sonrası açık dünya aksiyon oyunu Death Stranding’ten sevindiren bir duyuru paylaşıldı. Oyun dünyasının yaratıcı isimlerinden Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan yapım, 23 Ağustos tarihinde 100’den fazla oyuna erişim fırsatı sunan Xbox Game Pass PC kütüphanesine dahil edilecek.

Game Pass elini güçlendirmeye devam ediyor

Yapılan resmi duyuruya göre Microsoft kütüphanesine eklenecek sürüm, Steam ve Epic Games sürümlerinin sahip olduğu aynı özellikleri içerecek. Bununla birlikte abonelik hizmeti kapsamında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak yapımın, ne kadar süre boyunca sistemde yer alacağı henüz bilinmiyor.

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Death Stranding, yaklaşık 1 yıl PlayStation’a özel olarak kalmasının ardından PC kullanıcılarının erişimine açılmıştı. Yeni haber ile beraber ülkemizde 29.90 TL'lik bir fiyat ile kullanıcılara sunulan Game Pass sisteminin, elini daha da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Kojima ve Microsoft'un, ''daha önce görülmemiş'' yeni bir yapım üzerinde çalıştığını da belirtelim.

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