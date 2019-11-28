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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold Aralık 2019 oyunları açıklandı

    Microsoft, Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayın listesinde yine Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen yapımlar yer alıyor.
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    16
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft, Aralık 2019'da Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Aralık ayı listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya biraz daha iyi olmuş diyebiliriz.

    Xbox One tarafında Insane Robots ve Jurassic World Evolution bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Toy Story 3 ve Castlevania: Lords of Shadow Aralık ayının oyunları olarak belirlenmiş. Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinden de oynanabiliyor.

    Xbox One

    • Insane Robots (1 - 31 Aralık)
    • Jurassic World Evotion (16 Aralık - 15 Ocak)

    Xbox 360 (Geriye uyumluluk ile Xbox One'da da oynanabilir)

    • Toy Story 3  (1 - 15 Aralık)
    • Castlevania: Lords of Shadow – Mirror of Fate HD (16 - 31 Aralık) 


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