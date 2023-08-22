Xbox Series X için resmi konsol kaplamaları duyuruldu

Microsoft, Xbox Series X için tasarlanan resmi konsol kaplamalarını duyurdu. Şimdilik üç çeşidi olan aksesuar, konsolun üst kısmındaki soğutma fanını ve havalandırma deliklerini kapatmayacak şekilde tasarlandı. Kullanıcıların konsolun görünümünü özelleştirmesine olanak tanıyor.
Dayanıklı kumaştan yapılmış tek parça kaplamayı konsolun etrafına sarıyorsunuz. Cırt cırtlı mekanizmayla sabitlenen ürünün iç kısmında kaplamayı yerinde tutan silikon katman mevcut. Başta da belirttiğimiz gibi herhangi bir havalandırma deliğini engellemediği için performansı etkilemiyor.
Fiyatları da açıklandı
Konsol kaplamaları 18 Ekim'de piyasaya sürülecek. Söz konusu tarihte Starfield temalı aksesuar 49.99 dolar fiyatla satışa sunulacak. Kamuflaj tarzı Arctic Camo ve Mineral Camo kaplamaları ise 10 Kasım'da 44.99 dolar fiyatla çıkış yapacak. Tüm versiyonlar Microsoft Store'da ön siparişe açılmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.