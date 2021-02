Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız

Tam Boyutta Gör

Mictosoft'un yeni nesil konsolu ve Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz yıl çıkışını yaptı. Şu anda her iki konsol için de aynı sorun var: Oynayacak yeni oyun yok. Her nesil geçişinde olduğu gibi şu sıralar ne yazık ki oynayacak pek de oyun bulunmuyor ancak özellikle bu yıl içerisinde her iki konsola da önemli oyunlar gelecek.

Elbette oyunlar dışında her iki şirketten de güzel yeni habarler bekleniyor. Microsoft'un program yönetimi direktörü Jason Ronald'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre de bu yıl içerisinde daha fazla heyecanlandırıcı haber göreceğiz.

Geçtiğimiz günlerde resmi Xbox podcast'ine katılan Jason Ronald, "Şu ana kadar açıkladığımız şeyler yalnızca başlangıç, bu yıl içerisinde paylaşacağımız gelecekteki planlarımıza dair daha fazla heyecanlandırıcı gelişmemiz var." açıklamasında bulundu.

Daha önceki haberlere baktığımızda şu anda Microsoft'un Bethesda'yı satın alma durumu var ve 5 Mart'ta satın alım sonuçlanacak. Ayrıca bu yıl içerisinde çıkması beklenen henüz duyurulmamış iki büyük oyun olduğu da biliniyor. Son olarak Microsoft'un daha fazla büyük stüdyo almak istediği de biliniyor. İlerleyen süreçte Microsoft'un Xbox için yaptığı planları daha açık bir şekilde göreceğiz.

