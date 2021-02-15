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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız

    Microsoft'un yeni nesil konsolu ile ilgili 2021 yılı içerisinde daha fazla haber duyacağız. Açıklama Microsoft'un program yönetimi direktörü Jason Ronald'dan geliyor.
    15 Şubat 2021, 12:45 (2 gün)
    4,8b
    1
    31
    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series X/S ile ilgili bu yıl daha fazla heyecanlandırıcı haber duyacağız
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    Mictosoft'un yeni nesil konsolu ve Sony'nin yeni nesil konsolu geçtiğimiz yıl çıkışını yaptı. Şu anda her iki konsol için de aynı sorun var: Oynayacak yeni oyun yok. Her nesil geçişinde olduğu gibi şu sıralar ne yazık ki oynayacak pek de oyun bulunmuyor ancak özellikle bu yıl içerisinde her iki konsola da önemli oyunlar gelecek. 

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    Elbette oyunlar dışında her iki şirketten de güzel yeni habarler bekleniyor. Microsoft'un program yönetimi direktörü Jason Ronald'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre de bu yıl içerisinde daha fazla heyecanlandırıcı haber göreceğiz.

    Geçtiğimiz günlerde resmi Xbox podcast'ine katılan Jason Ronald, "Şu ana kadar açıkladığımız şeyler yalnızca başlangıç, bu yıl içerisinde paylaşacağımız gelecekteki planlarımıza dair daha fazla heyecanlandırıcı gelişmemiz var." açıklamasında bulundu.

    Daha önceki haberlere baktığımızda şu anda Microsoft'un Bethesda'yı satın alma durumu var ve 5 Mart'ta satın alım sonuçlanacak. Ayrıca bu yıl içerisinde çıkması beklenen henüz duyurulmamış iki büyük oyun olduğu da biliniyor. Son olarak Microsoft'un daha fazla büyük stüdyo almak istediği de biliniyor. İlerleyen süreçte Microsoft'un Xbox için yaptığı planları daha açık bir şekilde göreceğiz.



    https://www.vg247.com/2021/02/14/xbox-series-xs-exciting-platform-updates/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    4quare (Oğuzhan Er) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar araştırma yapmadan yav he he tarzında yorumlar yapmamanızı öneririm. Oyunlarla alakalı değil teknoloji ile alakalı güzel haberler alacağız. Tabi ki haberin kaynağında da eksik bilgi var. Microsoft eski nesil oyunları yeni nesil konsollarda 60 fps çalıştırmayı bulmuş (geliştirici güncellemesi beklemeye gerek yok yani). Üstüne halihazırda geliştirilen DirectML teknolojisi var (Nvidia'nın DLSS'ine denk). 23-24 Şubat'ta Microsoft'un teknoloji konferansı olacak büyük ihtimal bu bahsettiğim iki şeyi gösterecekler. Zaten DirectML'in gücünü gösteren bir sunum yapmışlardı. Benim ilgimi çeken şey eski nesil oyunları geliştirici ihtiyacı olmadan 60 fps çalıştırabilmeyi bulmaları.

    Arkadaşlar araştırma yapmadan yav he he tarzında yorumlar yapmamanızı öneririm. Oyunlarla alakalı değil teknoloji ile alakalı güzel haberler alacağız. Tabi ki h...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    B bekirsp 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox seris x bu neslin en iyi cihazni çıkardı zaten . playstation tarafı daha konsolu kucultecek stok sorununu çözerse. Oyunlarda cross play özelliği artık oturmaya başladı Xbox i al rahat et
    Xbox seris x bu neslin en iyi cihazni çıkardı zaten . playstation tarafı daha konsolu kucultecek stok sorununu çözerse. Oyunlarda cross play özelliği artık otur...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    K kbere (Önder D) 2 gün ( Mesaj Silindi ) EFSANEBRAD
    He adamlar salaktı. Adam konsolları zararına satıyor ki millet konsol satın alsın benim oyun marketimden oyun satın alsın, ben de komisyondan kazanayım diye. Steam entegre edecek. Sence böyle bir şeyi neden yapsınlar?
    He adamlar salaktı. Adam konsolları zararına satıyor ki millet konsol satın alsın benim oyun marketimden oyun satın alsın, ben de komisyondan kazanayım diye. St...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hee la he yazmış ;). Microsoft bu sene bir sürü stüdyoyu eline aldı aynı zamanda PS4 825 GB Alan sunarken Series X 1 TB Alan sunuyor ve Game Pass gibi bir gerçek var sırf Game Pass için Xbox alınır çok büyük fırsat. Sony fanları tabii yine ağlıyorlar eleştirecek yer arıyorlar ama bulamıyorlar Gaben'ın dediği gibi yeni neslin kralı Series X
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    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Minecraft bey oyundan çok konsol çıkarmak ile meşgul.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox iyi gaz veriyor ama 15 yıldır GOTY oyun yapamadılar :D
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni PS kontrolcüsündeki tetik olayını Xbox Controller'a getirirler büyük ihtimal. Aradaki fark da kapanmış olur.
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    B bekirsp 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox seris x bu neslin en iyi cihazni çıkardı zaten . playstation tarafı daha konsolu kucultecek stok sorununu çözerse. Oyunlarda cross play özelliği artık oturmaya başladı Xbox i al rahat et
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    A Ahmetoyunbros 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) bekirsp
    Playstation 5, XSX'in satışlarını çok fena tokatladı ve AMD işlemci yetiştiremediği için stok yok, çok fazla bileşenin stoğu yok.

    Ve kime göre en iyi.

    Playstation tüm yeni nesil oyunlarda çok daha iyi performans gösteriyor.
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    4quare (Oğuzhan Er) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar araştırma yapmadan yav he he tarzında yorumlar yapmamanızı öneririm. Oyunlarla alakalı değil teknoloji ile alakalı güzel haberler alacağız. Tabi ki haberin kaynağında da eksik bilgi var. Microsoft eski nesil oyunları yeni nesil konsollarda 60 fps çalıştırmayı bulmuş (geliştirici güncellemesi beklemeye gerek yok yani). Üstüne halihazırda geliştirilen DirectML teknolojisi var (Nvidia'nın DLSS'ine denk). 23-24 Şubat'ta Microsoft'un teknoloji konferansı olacak büyük ihtimal bu bahsettiğim iki şeyi gösterecekler. Zaten DirectML'in gücünü gösteren bir sunum yapmışlardı. Benim ilgimi çeken şey eski nesil oyunları geliştirici ihtiyacı olmadan 60 fps çalıştırabilmeyi bulmaları.

    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Victoriou_S 2 gün ( Mesaj Silindi ) 4quare
    Hocam bundan sonra çıkacak her oyun çözünürlük ne olursa olsun 60 fps olacak diyebilir miyiz? (S için soruyorum özellikle).
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun tarihlerini ve game play göstersinler yeterli.
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft konsollarına özel gelecek bir Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein bile ortalığı yıkar geçer Hele birde hikayeli Quake gelirse...
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ister misin Steam entegre ediyoruz diye, ortalık yıkılır..
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    mokinto (umut AYDIN) 2 gün ( Mesaj Silindi ) EFSANEBRAD
    Teknik kısmını bilmemekle beraber kendi mağazaları varken bunu yapmazlar. Sonuçta konsol firmaya sınırlı para kazandırıyor veya hiç kazandırmıyor. Aynı gucteki bir ekran kartının neredeyse yarı fiyatına oyun sistemi alıyorsunuz. Amaç oyun satmak.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) EFSANEBRAD
    Marketi bölmek kendileri için saçma bir hareket olurdu. Donanım üzerinden kâr etmek gibi bir amaçları olsaydı yapabilirlerdi o da belki. Steam yine kendi ürünleri Windows üzerinden erişilebilir durumda yani kullanıcıları zaten çekmişler bir şekilde.



    GamePass ve xCloud devreye girince Steam'in ekstra bir anlamı kalmıyor Xbox için.
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    K kbere (Önder D) 2 gün ( Mesaj Silindi ) EFSANEBRAD
    He adamlar salaktı. Adam konsolları zararına satıyor ki millet konsol satın alsın benim oyun marketimden oyun satın alsın, ben de komisyondan kazanayım diye. Steam entegre edecek. Sence böyle bir şeyi neden yapsınlar?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    derkaiser9591 (Nihat Zarif) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    T A M A M
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