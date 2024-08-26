Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir

Xbox’a geliş çok zorlu
İlk başlarda Black Myth: Wukong’un Xbox platformuna da PC ve PS5 ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda oyunun pazarlama materyallerinden Xbox logosu kaldırıldı. Microsoft ise geçtiğimiz hafta oyunun Xbox’a geleceğini doğruladı. Ancak henüz ortada herhangi bir tarih yok.
Resmi olarak ne Game Science ne de Microsoft, Wukong'un Xbox'ta neden PlayStation ve PC ile aynı anda piyasaya sürülmediğini açıklamadı. Ancak bunun nedenini görmek için resmi açıklamaya gerek yok. Microsoft, Xbox’a gelecek bir oyunun aynı anda hem Series X hem de Series S konsollarına çıkış yapmasını istiyor. Geliştiriciler için Xbox Series X bir sorun teşkil etmiyor zira platformun kas gücü oldukça yeterli. Ancak aynı şeyi Series S için söylemek imkansız, zira bu konsol bariz şekilde daha güçsüz. İki platforma çıkış bu yüzden oyunların Xbox’a gelişini zorlaştırıyor. Benzer şeyi Baldur's Gate 3’te de gördük.
Son bilgilere göre Black Myth Wukong'un Xbox'ta gecikmesinin suçlusu bir teknik sorundan kaynaklanıyor. Aktarılanlara göre oyun, konsol performansını tehlikeye atabilecek önemli çökmelere neden olabilecek ‘Bellek Sızıntısı’ olarak bilinen bir hatadan mustarip. Bu nedenle oyunun Xbox platformuna gelişinin tamamıyla belirsiz olduğu belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.