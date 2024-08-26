Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Game Science tarafından geliştirilen ve 20 Ağustos tarihinde çıkışını yapan Black Myth: Wukong, rekorları altüst ederek ilerlemeye devam ediyor. Kısa sürede 10 milyon adetlik satışı geride bırakan oyun, aynı zamanda Steam’de tek oyunculu oyunlarda en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Hatta Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını bile artırdı. Ancak oyun henüz Xbox konsollarına çıkış yapmadı ve görünüşe göre Maymun Kral’ın Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir.

Xbox’a geliş çok zorlu

İlk başlarda Black Myth: Wukong’un Xbox platformuna da PC ve PS5 ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda oyunun pazarlama materyallerinden Xbox logosu kaldırıldı. Microsoft ise geçtiğimiz hafta oyunun Xbox’a geleceğini doğruladı. Ancak henüz ortada herhangi bir tarih yok.

Resmi olarak ne Game Science ne de Microsoft, Wukong'un Xbox'ta neden PlayStation ve PC ile aynı anda piyasaya sürülmediğini açıklamadı. Ancak bunun nedenini görmek için resmi açıklamaya gerek yok. Microsoft, Xbox’a gelecek bir oyunun aynı anda hem Series X hem de Series S konsollarına çıkış yapmasını istiyor. Geliştiriciler için Xbox Series X bir sorun teşkil etmiyor zira platformun kas gücü oldukça yeterli. Ancak aynı şeyi Series S için söylemek imkansız, zira bu konsol bariz şekilde daha güçsüz. İki platforma çıkış bu yüzden oyunların Xbox’a gelişini zorlaştırıyor. Benzer şeyi Baldur's Gate 3’te de gördük.

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Son bilgilere göre Black Myth Wukong'un Xbox'ta gecikmesinin suçlusu bir teknik sorundan kaynaklanıyor. Aktarılanlara göre oyun, konsol performansını tehlikeye atabilecek önemli çökmelere neden olabilecek ‘Bellek Sızıntısı’ olarak bilinen bir hatadan mustarip. Bu nedenle oyunun Xbox platformuna gelişinin tamamıyla belirsiz olduğu belirtiliyor.

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Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelendi