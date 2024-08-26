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    Anlık Bildirim

    Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir

    Game Science tarafından geliştirilen Çin yapımı Black Myth: Wukong, 10 milyon satışı aşmış durumda. Ancak oyunun Xbox konsollarına gelişi görünüşe göre tamamen belirsiz.
    Black Myth: Wukong’un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör
    Game Science tarafından geliştirilen ve 20 Ağustos tarihinde çıkışını yapan Black Myth: Wukong, rekorları altüst ederek ilerlemeye devam ediyor. Kısa sürede 10 milyon adetlik satışı geride bırakan oyun, aynı zamanda Steam’de tek oyunculu oyunlarda en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Hatta Black Myth: Wukong, Çin’de PS5 satışlarını bile artırdı. Ancak oyun henüz Xbox konsollarına çıkış yapmadı ve görünüşe göre Maymun Kral’ın Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir.

    Xbox’a geliş çok zorlu

    İlk başlarda Black Myth: Wukong’un Xbox platformuna da PC ve PS5 ile birlikte çıkış yapması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda oyunun pazarlama materyallerinden Xbox logosu kaldırıldı. Microsoft ise geçtiğimiz hafta oyunun Xbox’a geleceğini doğruladı. Ancak henüz ortada herhangi bir tarih yok.

    Resmi olarak ne Game Science ne de Microsoft, Wukong'un Xbox'ta neden PlayStation ve PC ile aynı anda piyasaya sürülmediğini açıklamadı. Ancak bunun nedenini görmek için resmi açıklamaya gerek yok. Microsoft, Xbox’a gelecek bir oyunun aynı anda hem Series X hem de Series S konsollarına çıkış yapmasını istiyor. Geliştiriciler için Xbox Series X bir sorun teşkil etmiyor zira platformun kas gücü oldukça yeterli. Ancak aynı şeyi Series S için söylemek imkansız, zira bu konsol bariz şekilde daha güçsüz. İki platforma çıkış bu yüzden oyunların Xbox’a gelişini zorlaştırıyor. Benzer şeyi Baldur's Gate 3’te de gördük.

    Son bilgilere göre Black Myth Wukong'un Xbox'ta gecikmesinin suçlusu bir teknik sorundan kaynaklanıyor. Aktarılanlara göre oyun, konsol performansını tehlikeye atabilecek önemli çökmelere neden olabilecek ‘Bellek Sızıntısı’ olarak bilinen bir hatadan mustarip. Bu nedenle oyunun Xbox platformuna gelişinin tamamıyla belirsiz olduğu belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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