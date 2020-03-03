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    Xerox ısrarla HP’yi satın almaya çalışıyor

    Xerox satın almak istediği HP tarafından reddedilince son çare olarak yönetim kurulunu değiştirme hamlesi yapıyor. Nisan ayında HP yönetim kurulu için yeni adaylar seçime sokacak.
    2 hf.
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    Yazıcı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xerox ısrarla HP’yi satın almaya çalışıyor
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    Geçtiğimiz sonbahar aylarından bu yana yazıcı sektörünün devlerinden Xerox’un bilgisayar ve yazıcı sektörünün devlerinden HP’yi satın almak için çaba gösterdiği gündeme geliyor. Xerox ısrarlarından vazgeçmiş değil ve şimdi yönetim kurulu hamlesi yapıyor.

    Kurul hamlesi

    Aynı konuyu Broadcom-Qualcomm satın alma konusunda da görmüştük. Broadcom bir türlü satışa yanaşmayan Qualcomm’un yönetim kuruluna bağımsız üyeler sokarak oylamayı lehine çevirmeye çalışmıştı. Xerox da aynı yaklaşımı sergiliyor.

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    Gelen bilgilere göre HP’nin yıllık yatırımcı toplantısında yönetim kurulunu değiştirebilmeyi umut eden Xerox, bağımsız isimlerden oluşan bir kurul listesi hazırladı. Liste toplantıda koltuk kapmaya çalışacak. Eğer çoğunluk üyeye sahip olursa Xerox satış için onay çıkabileceğini düşünüyor.

    Xerox’un HP için yaptığı teklif hisse başına 24$ olarak belirlendi. Bunun 18.40$ değerindeki kısmı nakit olarak ödenecek. Kalan kısım ise 0.149 Xerox hissesi karşılığı olarak verilecek. Toplamda ise 27 milyar dolarlık bir meblağ ortaya çıkacak. HP hissedarları hem nakit para hem de Xerox hisselerine sahip olacak. Ayrıca HP’nin borçları da kapanmış olacak.

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    Teklifin 24 milyar dolarlık kısmı için Bank of America ve City Bank gibi pek çok finans kuruluşu bir araya geldi. Kalan kısım ise Xerox tarafından karşılanacak. Xerox Nisan ayının sonlarında onay almış olmayı umut ediyor.

    Xerox ısrarla HP’yi satın almaya çalışıyor

    Kaçınılmaz son

    Kuruluşu 80 yıl öncesine dayanan ve Silikon Vadisi’nin temellerini atan firmalardan birisi olan HP’nin satılma noktasına kadar gelmiş olması elbette üzücü ancak şu da bir gerçek ki sektörde gerekli adımları atamadığınız zaman son da kaçınılmaz oluyor.

    Uzun yıllar teknoloji sektöründe altın yıllarını yaşayan HP, bilgisayar pazarında olduğu kadar baskı teknolojileri sektöründe de liderlik kovaladı. Ayrıca PDA döneminde de HP pek çok ürünle pazar pay aradı. 2010 yılında ise Palm şirketi satın alınarak WebOS işletim sistemi geliştirildi ve modern akıllı telefon pazarına ilk adım atıldı ancak ne olduysa bundan sonra oldu.

    Silikon Vadisi’nin yıldızı olarak gösterilen CEO Mark Hurd firmayı bilgisayar pazarının lideri haline getirmişti ancak ani gelişen bir cinsel taciz olayında pek çok kaynak suçunun olmadığını belirtmesine rağmen yönetim kurulu istifasını istedi.

    Yerine gelen Leo Apotheker ise ağırlık noktasını bilgisayar pazarı olarak koyunca webOS platformuna yol göründü. WebOS tabanlı tablet ve akıllı telefon planları rafa kalktı. Üretim sonlandırıldı ve cihazları satın alanlar hayal kırıklığına uğradı.

    Bu dönemde HP firmasında hızlı bir düşüş başladı. Satışlarda sıkıntı yaşanmamasına rağmen son dönemde gelişen olaylar ve belirsizlik dönemi yaklaşık 30 milyar dolarlık bir pazar payını sildi. Binlerce HP çalışanı işsiz kaldı. Sonrasında ise Apotheker de kovuldu.

    Yerine gelen en iyi kadın yöneticilerden Meg Whitman şirketi biraz toparladı ancak her sektörde büyüyen rekabet zorlayıcı bir hal almıştı. Tek bir holding olarak yürümenin imkânsız olduğu görülünce son kullanıcı ürünlerini pazarlayacak HP Inc. ve kurumsal pazara hitap edecek HPE ortaya çıktı.

    Bugüne geldiğimizde ise HP Inc. iştirakinde sıkıntıların bitmediğini görüyoruz. 28 milyar dolarlık bir değerlemesi olmasına karşın firmanın çeşitli kurum ve kuruluşlara 20 milyar dolar civarında bir borcu var. Gelirlerde büyük düşüşler yaşanmadı ancak özellikle baskı sektöründe satışlarda düşüş yaşanıyor. Firma 2022 yılına kadar iş gücünün yüzde 16’sını kesecek.



    https://www.neowin.net/news/xerox-makes-official-tender-offer-for-hp-at-24-per-share Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    iş sektörun de IBM (Lenovo) son kullanıcı tarafında MSI -ASUS gibi özel oyuncu ekipmanları üreten firmalar yazıcı tarafında Canon Kyocera Xerox gibi firmaların hiçbirine dayanamaz ya farklı bir teknoloji ile tekrar karşımıza gelmeli yada kaçınılmaz son xerox a satılması
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    40 kez söyleyince gerçek olurmuş
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    monacomen 2 hf.
    HP bilgisayar olarak kaliteli bir firma, müşteri hizmetleri, ürün kalitesi ve ürün dayanıklılığına tanık olan bir kullanıcı olarak ayakta durmasını isteyeceğim bir firmadır. Umarım satılsa bile firma ürünlerinin ve markasının yanında durur.
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