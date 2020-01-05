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    TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak

    Yıl boyunca tüm yonga tasarımlarını 7nm sürecine geçirmesi beklenen AMD’nin, konsolların da devreye girmesiyle TSMC’nin en büyük 7nm müşterisi olması bekleniyor.
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    Haber Editörü
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    TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak
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    GlobalFoundries’in mali sıkıntılar nedeniyle 7nm sürecine havlu atması ve 12nm/14nm sürecine yoğunlaşması AMD’nin tamamen TSMC’ye yönelmesine neden olmuştu. Geçen yıl grafik tarafında, bu yıl ise işlemci tarafında firma 7nm sürecine geçiş yaptı.

    Önemli sıçrama

    AMD mevcut Navi ve Zen 2 yonga mimarilerini standart 7nm DUV sürecinde tasarlıyor. Amiral gemisi Navi 2x mimarisi ve sonraki nesil Zen 3 çekirdek mimarisinde daha verimli üretim şekli olan 7nm EUV sürecine geçiş yapılacak.

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    AMD’nin bu artan üretim talebi TSMC tarafında dengeleri değiştirmiş durumda. 7nm üretim sürecinde en büyük ikinci müşteri olan AMD, aylık 110 bin plaka üretim seviyesine çıkacağı için önümüzdeki aylarda en büyük müşteri haline gelecek. Ayrıca firmanın TSMC’den aylık 30 bin plaka da ekstra olarak talep ettiği ifade ediliyor.

    TSMC’nin elbette bu denli büyük talebe yetişecek üretim bantları mevcut değil ancak Qualcomm ve Nvidia 7nm sürecini Samsung’a kaydırmaya başladı. Apple ise bu yıl A14 Bionic yonga setini 5nm süreci ile üretmeyi planlıyor. Geriye sadece Huawei kalıyor. Bu bakımdan TSMC’nin elinde aylık 140 bin plaka kapasitesinin olacağı ifade ediliyor.

    Şimdilik AMD açısından üretim tarafında sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor. Henüz Navi ve Zen 3 sonrasında neler olacağını net bilmiyoruz ancak 2021 yılında da 7nm EUV üretim süreci devam edecek.



    https://www.techpowerup.com/262590/amd-to-outpace-apple-as-tsmcs-biggest-7nm-customer-in-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    DH Misafiri 2 hf.
    Amd çok hızlı gidiyor bakalım sonuç nasıl olacak. İntel eskisi gibi güvenli liman değil.
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    DH Misafiri 2 hf.
    samsung 3nm yi üretti 2 seneye tüm piyasayı elegeçirecek.
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    Alex5 2 hf.
    giriş seviye ekran kartları yeni modellerde çok pahallı. Zengin firması oluyor AMD
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    TheJudgé 2 hf.
    Lisa su ablamız baya bi iletletti şirketi
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    CoreXXX 2 hf.
    Amd nereden nereye geldi. Tebrik etmek lazım
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    Wilson Fisk 2 hf.
    Geçen yıl grafik tarafında, bu yıl ise işlemci tarafında firma 7nm sürecine geçiş yaptı.

    ocak 2020'deyiz 2019'a göre haber yazmayın artık.


    ancak 2021 yılında da 7nm EUV üretim süreci devam edecek.

    zen3 2021'de de devam edecek anladım ben.bu adamlar da tick tock gidiyor çünkü artık ve 7nm zen3 yapmıştık EUV yav zen4 de EUV oluversin yapmayacaklardır.5nm 2022 gibi görünüyor.am5 yapacaklarsa ddr5 yapacaklarsa zen4 yapacaklarsa tock olur mantıken 2022'de.ha nedir 2021'de bazı modelleri çok satacak ve 2021'de daha iyi zen3 modelleri çıkarabilirler.bu seneki gibi 3600 3700x 3800x 3900x hadi 2 ay sonra da 3950x verelim demeyebilirler.3000'i çıkararak 2000'i öldürmeleri gibi olmayacak bence bu sefer.4000 zaten kasım aralık gibi çıkar satılması 2021'de devam eder.
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