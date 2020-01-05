TSMC 7nm üretim bandının en büyük müşterisi AMD olacak

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GlobalFoundries’in mali sıkıntılar nedeniyle 7nm sürecine havlu atması ve 12nm/14nm sürecine yoğunlaşması AMD’nin tamamen TSMC’ye yönelmesine neden olmuştu. Geçen yıl grafik tarafında, bu yıl ise işlemci tarafında firma 7nm sürecine geçiş yaptı.

Önemli sıçrama

AMD mevcut Navi ve Zen 2 yonga mimarilerini standart 7nm DUV sürecinde tasarlıyor. Amiral gemisi Navi 2x mimarisi ve sonraki nesil Zen 3 çekirdek mimarisinde daha verimli üretim şekli olan 7nm EUV sürecine geçiş yapılacak.

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AMD’nin bu artan üretim talebi TSMC tarafında dengeleri değiştirmiş durumda. 7nm üretim sürecinde en büyük ikinci müşteri olan AMD, aylık 110 bin plaka üretim seviyesine çıkacağı için önümüzdeki aylarda en büyük müşteri haline gelecek. Ayrıca firmanın TSMC’den aylık 30 bin plaka da ekstra olarak talep ettiği ifade ediliyor.

TSMC’nin elbette bu denli büyük talebe yetişecek üretim bantları mevcut değil ancak Qualcomm ve Nvidia 7nm sürecini Samsung’a kaydırmaya başladı. Apple ise bu yıl A14 Bionic yonga setini 5nm süreci ile üretmeyi planlıyor. Geriye sadece Huawei kalıyor. Bu bakımdan TSMC’nin elinde aylık 140 bin plaka kapasitesinin olacağı ifade ediliyor.

Şimdilik AMD açısından üretim tarafında sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor. Henüz Navi ve Zen 3 sonrasında neler olacağını net bilmiyoruz ancak 2021 yılında da 7nm EUV üretim süreci devam edecek.

https://www.techpowerup.com/262590/amd-to-outpace-apple-as-tsmcs-biggest-7nm-customer-in-2020

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