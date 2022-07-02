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    Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlar için ön sipariş sayısı 250 binin üzerinde

    Önümüzdeki hafta başında resmiyet kazanacak Xiaomi 12S serisi Çin'de ön siparişe açıldı. Tüketiciler, Leica kameralı amiral gemilerine büyük ilgi gösteriyor.   
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    Xiaomi 12S serisi için ön sipariş sayısı 250 binin üzerinde
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    Çin pazarında resmi olarak duyurusu yapılmamış ürünlerin ön siparişe açılması sıklıkla gördüğümüz bir durum. Bu uygulama esasında üreticinin talebi ön görmesine ve üretim hacmini buna göre ayarlamasına olanak tanır.

    Tüketicilerin henüz teknik özellikleri ve fiyatı tam olarak netleşmemiş bir ürüne rağbet göstermesi, söz konusu ürünün iyi bir satış performansı yakalayacağına işaret eder. Xiaomi 12S serisi için de talep bir hayli yüksek.

    Xiaomi 12S serisi için ön sipariş sayısı 250 binin üzerinde
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    Leica kameralı amiral gemileri

    Çin'in en büyük e-ticaret şirketlerinden JD.com yakında tanıtılacak Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro ve Xiaomi 12S Ultra amiral gemileri için ön sipariş kabul etmeye başladı. Lansmana sayılı günler kala her model için 250.000 başvuru yapıldı.

    Xiaomi 12S serisi için ön sipariş sayısı 250 binin üzerinde
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    Ön sipariş sayısı, Xiaomi 12S serisinin piyasaya sürüldükten sonra en şok satanlar listesine giriş yapma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu gösteriyor. 4 Temmuz'da tanıtılacak akıllı telefonlar, Xiaomi ve Leica iş birliğinin ilk ürünleri olarak karşımıza çıkacaklar.

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