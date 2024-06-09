108MP kameralı uygun fiyatlı telefon Poco M6 tanıtıldı

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Poco M serisinin yeni üyesi resmileşti. Poco M6, 108MP “profesyonel düzeyde” kamera, 33W hızlı şarj özelliği, Helio G91 Ultra işlemcisi, 6.79 inç 90Hz ekranıyla öne çıkarılıyor. Yeni model aslında geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Redmi 13 4G'nin yeniden markalanmış versiyonu.

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Poco M6 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Poco M6, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 20.5:9 en boy oranı, 550 nit “tepe” parlaklık ve DC karartma sunan IPS LCD panele sahip. Önde 13 megapiksel kamera, arkada 108MP kamera ve 2MP makro kamera barındıran telefon, cam arka yüzeye sahip. Telefona MediaTek’in Helio G91 Ultra işlemcisi güç veriyor. 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar eMMC 5.1 depolama alanı sunuyor. 5030mAh batarya, 33W hızlı şarjı destekliyor.

Poco M6, güvenlik için yanda parmak izi sensörünü kullanıyor. Telefon, çift SIM kullanımını destekliyor, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC bağlantılarına sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası mevcut. Telefon, 8.3 mm kalınlığında, 205 gram ağırlığında.

Poco M6 fiyatı

Poco M6, 129 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 6 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM + 256 GB depolama alanlı modelin fiyatı 149 dolar. Telefon, siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle geliyor.

Poco M6 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.79 inç, FHD+, 396 ppi, 550 nit, 90Hz, IPS LCD

: 6.79 inç, FHD+, 396 ppi, 550 nit, 90Hz, IPS LCD İşlemci : MediaTek Helio G91 Ultra

: MediaTek Helio G91 Ultra Bellek ve depolama : 6GB + 128GB, 8GB + 256GB

: 6GB + 128GB, 8GB + 256GB Arka kamera : 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)

: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 13MP f/2.45

: 13MP f/2.45 Batarya : 5030 mAh, 33W hızlı şarj

: 5030 mAh, 33W hızlı şarj İşletim sistemi : HyperOS, Android 14

: HyperOS, Android 14 Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3 mm, 205 g

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Poco M6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı