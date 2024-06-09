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    108MP kameralı uygun fiyatlı telefon Poco M6 tanıtıldı

    Poco'nun yeni bütçe dostu telefonu markanın küresel sitesinde ortaya çıktı. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına katılan Poco M6, 108MP kamera, 90Hz ekran ve fazlasıyla geliyor.

    Poco M serisinin yeni üyesi resmileşti. Poco M6, 108MP “profesyonel düzeyde” kamera, 33W hızlı şarj özelliği, Helio G91 Ultra işlemcisi, 6.79 inç 90Hz ekranıyla öne çıkarılıyor. Yeni model aslında geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Redmi 13 4G'nin yeniden markalanmış versiyonu.

    Poco M6 neler sunuyor?

    poco m6 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Poco M6, 6.79 inç, FHD+ çözünürlük, 20.5:9 en boy oranı, 550 nit “tepe” parlaklık ve DC karartma sunan IPS LCD panele sahip. Önde 13 megapiksel kamera, arkada 108MP kamera ve 2MP makro kamera barındıran telefon, cam arka yüzeye sahip. Telefona MediaTek’in Helio G91 Ultra işlemcisi güç veriyor. 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar eMMC 5.1 depolama alanı sunuyor. 5030mAh batarya, 33W hızlı şarjı destekliyor.

    Poco M6, güvenlik için yanda parmak izi sensörünü kullanıyor. Telefon, çift SIM kullanımını destekliyor, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC bağlantılarına sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası mevcut. Telefon, 8.3 mm kalınlığında, 205 gram ağırlığında.

    Poco M6 fiyatı

    Poco M6, 129 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 6 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM + 256 GB depolama alanlı modelin fiyatı 149 dolar. Telefon, siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle geliyor.

    Poco M6 özellikleri

    poco m6 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.79 inç, FHD+, 396 ppi, 550 nit, 90Hz, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra
    • Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 256GB
    • Arka kamera: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 13MP f/2.45
    • Batarya: 5030 mAh, 33W hızlı şarj
    • İşletim sistemi: HyperOS, Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3 mm, 205 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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