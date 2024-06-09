108MP kameralı uygun fiyatlı telefon Poco M6 tanıtıldı

Poco M serisinin yeni üyesi resmileşti. Poco M6, 108MP “profesyonel düzeyde” kamera, 33W hızlı şarj özelliği, Helio G91 Ultra işlemcisi, 6.79 inç 90Hz ekranıyla öne çıkarılıyor. Yeni model aslında geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Redmi 13 4G'nin yeniden markalanmış versiyonu.
Poco M6 neler sunuyor?
Poco M6, güvenlik için yanda parmak izi sensörünü kullanıyor. Telefon, çift SIM kullanımını destekliyor, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC bağlantılarına sahip. 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktası mevcut. Telefon, 8.3 mm kalınlığında, 205 gram ağırlığında.
Poco M6 fiyatı
Poco M6, 129 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Bu fiyatlandırma 6 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM + 256 GB depolama alanlı modelin fiyatı 149 dolar. Telefon, siyah, gümüş ve mor renk seçenekleriyle geliyor.
Poco M6 özellikleri
- Ekran: 6.79 inç, FHD+, 396 ppi, 550 nit, 90Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G91 Ultra
- Bellek ve depolama: 6GB + 128GB, 8GB + 256GB
- Arka kamera: 108MP f/1.75 (birincil) + 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 13MP f/2.45
- Batarya: 5030 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim sistemi: HyperOS, Android 14
- Boyut ve ağırlık: 168.6 x 76.28 x 8.3 mm, 205 g
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.