Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23, güvenlik açığı bulunarak bir yarışmada hacklendi

Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenen bir hack yarışmasında Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 hacklendi.
Toronto’da gerçekleştirilen Pwn2Own hack yarışmasında Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 hacklendi.
Daha önce düzenlenen yarışmalarda Tesla hackleri ile ilgi odağı olan hack yarışması, bu sefer de en iyi telefonları hedef aldı.
Hack yarışmasında Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 Pro, Google Pixel 7 ve iPhone 14 hedef alındı ve sistem güvenlik açıkları arandı. Yapılan denemeler sonucunda hackerlar Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23’ü hacklemeyi başladı.
En son çıkan güncellemelerin yapıldığı her iki telefonda da güvenlik açığı bulan yarışmacılar, bu telefonların ele geçirebileceğini yarışmada gösterdi.
Pwn2Own yarışması kapsamında bulunan açıklar uygun kanallar kullanılarak firmalara resmi olarak bildiriliyor. Böylelikle şirketler güvenlik açıklarını kapatabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.