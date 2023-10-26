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    Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23, güvenlik açığı bulunarak bir yarışmada hacklendi

    Kanada’nın Toronto şehrinde her yıl düzenlenen bir Pwn2Own hack yarışmasında güvenlik açığı tespit edilen Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 cihazları hacklendi.

    Xiaomi 13 Pro ve Samsung S23, bir yarışmada hacklendi Tam Boyutta Gör

    Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenen bir hack yarışmasında Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 hacklendi.

    Toronto’da gerçekleştirilen Pwn2Own hack yarışmasında Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23 hacklendi.

    Daha önce düzenlenen yarışmalarda Tesla hackleri ile ilgi odağı olan hack yarışması, bu sefer de en iyi telefonları hedef aldı.

    Hack yarışmasında Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 Pro, Google Pixel 7 ve iPhone 14 hedef alındı ve sistem güvenlik açıkları arandı. Yapılan denemeler sonucunda hackerlar Xiaomi 13 Pro ve Samsung Galaxy S23’ü hacklemeyi başladı.

    En son çıkan güncellemelerin yapıldığı her iki telefonda da güvenlik açığı bulan yarışmacılar, bu telefonların ele geçirebileceğini yarışmada gösterdi.

    Pwn2Own yarışması kapsamında bulunan açıklar uygun kanallar kullanılarak firmalara resmi olarak bildiriliyor. Böylelikle şirketler güvenlik açıklarını kapatabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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