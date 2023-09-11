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Xiaomi bu ayın sonlarına doğru Avrupa pazarında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'yu tanıtacak. Duyuru öncesinde merakla beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler serinin tasarımını gözler önüne seriyor.

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Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Mavi renkli varyant suni deriden yapılmış bir arka panele sahip olacak. Akıllı telefonların ekranında selfie kamerasını içeren bir delik yer alacak.

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Donanım özellikleri

Xiaomi 13T modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setini temel alması bekleniyor. Xiaomi 13T Pro ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga setiyle gelecek. Akıllı telefonların arka panelinde 50 megapiksel ana sensör içeren Leica imzalı üçlü kamera sistemi görev yapacak.

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Standart versiyonun 67 watt, Pro varyantının ise 120 watt şarj desteği ile sunulacağı söyleniyor. Her iki cihaz da 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Son olarak Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonların 26 Eylül tarihinde Berlin'de tanıtılacağını hatırlatalım.

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Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı