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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı

    Merakla beklenen Xiaomi 13T serisi akıllı telefonlar bu ayın sonuna doğru resmiyet kazanacak. Lansmana sayılı günler kala cihazların tasarımlarını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı.

    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bu ayın sonlarına doğru Avrupa pazarında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'yu tanıtacak. Duyuru öncesinde merakla beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler serinin tasarımını gözler önüne seriyor.

    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Mavi renkli varyant suni deriden yapılmış bir arka panele sahip olacak. Akıllı telefonların ekranında selfie kamerasını içeren bir delik yer alacak.

    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Donanım özellikleri

    Xiaomi 13T modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setini temel alması bekleniyor. Xiaomi 13T Pro ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga setiyle gelecek. Akıllı telefonların arka panelinde 50 megapiksel ana sensör içeren Leica imzalı üçlü kamera sistemi görev yapacak.

    Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Standart versiyonun 67 watt, Pro varyantının ise 120 watt şarj desteği ile sunulacağı söyleniyor. Her iki cihaz da 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Son olarak Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonların 26 Eylül tarihinde Berlin'de tanıtılacağını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 8 dakika önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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