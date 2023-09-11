Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı

Xiaomi bu ayın sonlarına doğru Avrupa pazarında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'yu tanıtacak. Duyuru öncesinde merakla beklenen cihazların basın görselleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler serinin tasarımını gözler önüne seriyor.
Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Mavi renkli varyant suni deriden yapılmış bir arka panele sahip olacak. Akıllı telefonların ekranında selfie kamerasını içeren bir delik yer alacak.
Donanım özellikleri
Xiaomi 13T modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setini temel alması bekleniyor. Xiaomi 13T Pro ise MediaTek Dimensity 9200+ yonga setiyle gelecek. Akıllı telefonların arka panelinde 50 megapiksel ana sensör içeren Leica imzalı üçlü kamera sistemi görev yapacak.
Standart versiyonun 67 watt, Pro varyantının ise 120 watt şarj desteği ile sunulacağı söyleniyor. Her iki cihaz da 5.000 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek. Son olarak Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro akıllı telefonların 26 Eylül tarihinde Berlin'de tanıtılacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.