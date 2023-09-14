Xiaomi 13T ve 13T Pro Avrupa'da listelendi: İşte özellikleri

Xiaomi 13T ve 13T Pro, Avrupa'da listelendi
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 13T Pro, ön yüzünde 1220x 2712 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Optik parmak izi tarayı ile eşleştirilen bu ekrana, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 20MP ön kamera sensörü eşlik ediyor.
162,2 x 75,7 x 8,5 mm boyutlara ve 200gr ağırlığa sahip olan Xiaomi 13T Pro, 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşletirilen MediaTek Dimensity 9200+ platformu ile destekleniyor. Arka bölümde ise 50MP ana kamera, 50MP telefoto modülü ve Leia imzalı 12MP ultra geniş açılı sensöre yer verilmiş.
Cihazın diğer özellikleri arasında 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi, stereo hoparlörler, IP68 derecesi, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. Sızıntıya göre Xiaomi 13T Pro, 1.015 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Xiaomi 13T serisi, Xiaomi Türkye tarafından doğrulandığı kadarıyla Türkiye pazarını da es geçmeyecek. Ayrıca her iki cihazın dört ana Android ve beş yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.