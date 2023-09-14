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    Xiaomi 13T ve 13T Pro Avrupa'da listelendi: İşte özellikleri

    Türkiye'de satışa çıkacağı doğrulanan Xiaomi 13T ve 13T Pro, Avrupa'da listelendi. Peki Xiaomi'nin yeni telefonları neler sunuyor? İşte Xiaomi 13T ve 13T Pro'nun özellikleri ve fiyatı
    Xiaomi 13T ve 13T Pro Avrupa'da listelendi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, Xiaomi 12T ve 12T Pro'nun halefi olacak Xiaomi 13T serisinin 26 Eylül'de tanıtılacağını duyurdu. Bu noktada yeni akıllı telefonların Türkiye'de de satışa çıkacağı doğrulanmış durumda. Bugün ise Xiaomi 13 ve 13T Pro, Avrupa'da listelenmeye başladı.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro, Avrupa'da listelendi

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi 13T Pro, ön yüzünde 1220x 2712 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Optik parmak izi tarayı ile eşleştirilen bu ekrana, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 20MP ön kamera sensörü eşlik ediyor. 

    162,2 x 75,7 x 8,5 mm boyutlara ve 200gr ağırlığa sahip olan Xiaomi 13T Pro, 12GB'a kadar RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşletirilen MediaTek Dimensity 9200+ platformu ile destekleniyor. Arka bölümde ise 50MP ana kamera, 50MP telefoto modülü ve Leia imzalı 12MP ultra geniş açılı sensöre yer verilmiş.

    Cihazın diğer özellikleri arasında 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi, stereo hoparlörler, IP68 derecesi, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 yer alıyor. Sızıntıya göre Xiaomi 13T Pro, 1.015 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

    Xiaomi 13T ve 13T Pro Avrupa'da listelendi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bir alt model Xiaomi 13T ise, abisi ile benzer ekran ve kamera özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Her iki telefonu birbirinden ayıran fark ise, 13T'nin Dimensity 8200 Ultra işlemciden destek alıyor olması. Bunun haricinde 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketine yer verilmiş. Fiyatı ise 713 dolardan başlıyor.

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Xiaomi 13T serisi, Xiaomi Türkye tarafından doğrulandığı kadarıyla Türkiye pazarını da es geçmeyecek. Ayrıca her iki cihazın dört ana Android ve beş yıl güvenlik güncellemesi alacağını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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