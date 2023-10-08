Tam Boyutta Gör 2010'lu yıllarda MediaTek destekli Android akıllı telefonlara yalnızca 1 veya 2 yıl destek verilirken, Snapdragon cihazlara 2 veya 3 yıla kadar destek verilmekteydi. O dönemden bu zamana kadar Snapdragon bu açıdan hep bir adım önde olsada bu durum artık değişiyor.

Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemelerinin süresini artırabilir 1 gün önce eklendi

Xiaomi, 13 serisindeki MediaTek işlemciden güç alan cihazlarına daha uzun süre güncelleme desteği sunacak

Tam Boyutta Gör MediaTek işlemciden güç alan Xiaomi 13T ve 13T Pro için şirket, 4 yıllık büyük Android işletim sistemi güncellemeleri ve 5 yıllık Android güvenlik güncellemeleri alacağına söz verdi. Bununla birlikte güncelleme vaadinde dikkat çeken şey, bunun yalnızca Xiaomi 13T serisi için geçerli olması ve bu yılın başlarında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle piyasaya sürülen Xiaomi 13 serisi için geçerli olmamasıdır.

Xiaomi, Snsapdragon işlemciden güç alan Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra için yalnızca 3 yıllık büyük Android güncellemeleri ve 5 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü vermekte. Böylece Xiaomi 13 serisi ile birlikte MediaTek ilk kez 2023'te Snapdragon'dan güç alan amiral gemisi cihazlara kıyasla daha uzun yazılım desteğine sahip oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti