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    Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti

    Xiaomi, 13 serisindeki MediaTek işlemciden güç alan cihazlarına daha uzun süreli yazılım güncelleme desteği sundu. Böylece MediaTek, ilk kez yazılım güncelleme desteğinde Snapdragon'u geçti.
    Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti Tam Boyutta Gör
    2010'lu yıllarda MediaTek destekli Android akıllı telefonlara yalnızca 1 veya 2 yıl destek verilirken, Snapdragon cihazlara 2 veya 3 yıla kadar destek verilmekteydi. O dönemden bu zamana kadar Snapdragon bu açıdan hep bir adım önde olsada bu durum artık değişiyor.

    Xiaomi, 13 serisindeki MediaTek işlemciden güç alan cihazlarına daha uzun süre güncelleme desteği sunacak

    Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti Tam Boyutta Gör
    MediaTek işlemciden güç alan Xiaomi 13T ve 13T Pro için şirket, 4 yıllık büyük Android işletim sistemi güncellemeleri ve 5 yıllık Android güvenlik güncellemeleri alacağına söz verdi. Bununla birlikte güncelleme vaadinde dikkat çeken şey, bunun yalnızca Xiaomi 13T serisi için geçerli olması ve bu yılın başlarında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle piyasaya sürülen Xiaomi 13 serisi için geçerli olmamasıdır.

    Xiaomi, Snsapdragon işlemciden güç alan Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra için yalnızca 3 yıllık büyük Android güncellemeleri ve 5 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü vermekte. Böylece Xiaomi 13 serisi ile birlikte MediaTek ilk kez 2023'te Snapdragon'dan güç alan amiral gemisi cihazlara kıyasla daha uzun yazılım desteğine sahip oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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