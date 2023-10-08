Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti

- Xiaomi, 13 serisindeki MediaTek işlemciden güç alan cihazlarına daha uzun süre güncelleme desteği sunacak
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Xiaomi, 13 serisindeki MediaTek işlemciden güç alan cihazlarına daha uzun süre güncelleme desteği sunacak
Xiaomi, Snsapdragon işlemciden güç alan Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra için yalnızca 3 yıllık büyük Android güncellemeleri ve 5 yıllık Android güvenlik güncellemeleri sözü vermekte. Böylece Xiaomi 13 serisi ile birlikte MediaTek ilk kez 2023'te Snapdragon'dan güç alan amiral gemisi cihazlara kıyasla daha uzun yazılım desteğine sahip oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.