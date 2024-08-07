Xiaomi 14T Geekbench’te göründü: Özellikleri heyecan verici

Xiaomi, teknoloji dünyasında heyecanla beklenen 14T serisini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 13T serisinin başarılı çıkışının ardından, Xiaomi 14T serisi özellikle düşük ışık koşullarında üstün performans gösterecek kamera sistemiyle dikkat çekiyor.
Son sızıntılar, Xiaomi 14T'nin Geekbench 4 veritabanında göründüğünü ve bazı önemli teknik detayları açığa çıkardığını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, model numarası 2406APNFAG olarak tanımlanan Xiaomi 14T, MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisiyle geliyor. Bu işlemci, 2.20GHz taban hızında çalışıyor ve telefon, 12GB RAM kapasitesiyle destekleniyor. Ayrıca cihazın, Android 14 işletim sistemiyle çalıştığı da doğrulanmış durumda. Geekbench 4'teki performans testlerinde, Xiaomi 14T'nin tek çekirdek testinde 4389, çok çekirdek testinde ise 15043 puan aldığı belirtiliyor.
Öte yandan, Xiaomi 14T Pro modeline dair de bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu modelin, Dimensity 9300+ işlemcisiyle güçlendirildiği ve özellikle kamera alanında iddialı olduğu bildiriliyor. Daha önceki sızıntılar, 14T Pro'nun arka tarafında güçlü bir 50MP ana kamera taşıyacağını ve bu kameranın f/1.6 diyafram açıklığına, piksel birleştirme teknolojisine ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olacağını iddia etmişti. Bu özellikler, özellikle düşük ışık koşullarında daha net ve keskin fotoğraflar çekebilme kapasitesini artırıyor.
Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerinin, farklı düzenleyici kurumlar tarafından sertifikasyon sürecine girmesi, lansmanın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Daha fazla detayın ise lansman tarihine yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.