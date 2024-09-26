Xiaomi 14T tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı ve beklenenler özellikler

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerini önümüzde saatlerde duyurmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla her iki model için bekleyiş sürerken yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi, serinin temel modeli Xiaomi 14T için erken tanıtım videolarını yayınlamaya başladı.

Xiaomi 14T için geri sayım başladı

Bildiğiniz gibi yakın tarihte Redmi K70 ailesini gözler önüne süren Xiaomi, şimdi küresel versiyon olan 14T ailesi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda birkaç hafta sonra küresel pazarda satışa sunulacak olan 14T modellerinin, hem fiyat hem de özellik bakımından rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

Xiaomi'nin paylaştığı tanıtım videosuna göre Xiaomi 14T serisi, Leica ortaklığıyla tasarlanan Leica Summilux lenslere sahip olacak. Videoda 14T Pro'nun 60 mm'de fotoğraf çektiği görülüyor, ancak bunun kameranın doğal odak uzaklığı mı yoksa yakınlaştırma modlarından biri mi olduğundan emin değiliz.

İinci görüntüye geçerken, bu video, özellikle "Film moduna" odaklanıyor. Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinde bulunan bu özellik, varsayılan olarak 2,29:1 en boy oranına ayarlı otomatik odak değiştirme seçeneğiyle sinematik bir bokeh efekti ekliyor. Xiaomi 14T ve 14T Pro hakkında tüm detayların önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. İşte her iki telefon için beklenen özellikler;

Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Bağlanabilirlik : WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED

: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)

: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5000 mAh, 50W kablosuz şarj

: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC İşletim sistemi : Android 14

: Android 14 Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g

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