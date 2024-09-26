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    Xiaomi 14T tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı ve beklenenler özellikler

    Xiaomi’nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı 14T ve 14T Pro modellerinin önümüzdeki saatlerde tanıtılması bekleniyor. Bundan hemen önce ise telefonların tanıtım görüntüleri paylaşıldı. 
    Xiaomi 14T tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tasarımı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, amiral gemisi katili Xiaomi 14T ve 14T Pro modellerini önümüzde saatlerde duyurmaya hazırlanıyor.  Dolayısıyla her iki model için bekleyiş sürerken yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Xiaomi, serinin temel modeli Xiaomi 14T için erken tanıtım videolarını yayınlamaya başladı.

    Xiaomi 14T için geri sayım başladı

    Bildiğiniz gibi yakın tarihte Redmi K70 ailesini gözler önüne süren Xiaomi, şimdi küresel versiyon olan 14T ailesi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda birkaç hafta sonra küresel pazarda satışa sunulacak olan 14T modellerinin, hem fiyat hem de özellik bakımından rekabete iddialı bir giriş yapması bekleniyor. 

    Xiaomi'nin paylaştığı tanıtım videosuna göre Xiaomi 14T serisi, Leica ortaklığıyla tasarlanan Leica Summilux lenslere sahip olacak. Videoda 14T Pro'nun 60 mm'de fotoğraf çektiği görülüyor, ancak bunun kameranın doğal odak uzaklığı mı yoksa yakınlaştırma modlarından biri mi olduğundan emin değiliz.

    İinci görüntüye geçerken, bu video, özellikle "Film moduna" odaklanıyor. Bilmeyenler için Xiaomi 14 serisinde bulunan bu özellik, varsayılan olarak 2,29:1 en boy oranına ayarlı otomatik odak değiştirme seçeneğiyle sinematik bir bokeh efekti ekliyor. Xiaomi 14T ve 14T Pro hakkında tüm detayların önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. İşte her iki telefon için beklenen özellikler;

    Xiaomi 14T özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlanabilirlik: WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.5 x 75.1 x 7.8 mm, 195 g

    Xiaomi 14T Pro özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.67 inç, 1.5K, 144Hz, 1600 nit, AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12 GB RAM
    • Depolama: 512 GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 50MP (telefoto) + 12MP (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 32MP
    • Batarya: 5000 mAh, 50W kablosuz şarj
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • İşletim sistemi: Android 14
    • Boyut ve ağırlık: 160.4 x 75.1 x 8.39 mm, 209 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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