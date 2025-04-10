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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, iki telefona Android 16 geliştirici betayı sundu

    Samsung, Android 15 One UI 7 güncellemesini sunmaya devam ederken, diğer üreticiler geliştiriciler için Android 16'yı vermeye başladı. OnePlus'ın ardından Xiaomi, Android 16 betayı sundu.
    xiaomi android 16 developer beta
    Bazı OEM’ler, Android 15’i cihazlarına vermeye devam ederken, Xiaomi Android 16’ya odaklandı ve HyperOS 2 güncellemesi için geliştirici önizleme programını başlattı.

    Android 16 güncellemesini ilk alan telefonlar

    Resmi olarak açıklandığı üzere, Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS 2 güncellemesi için beta önizlemesini global olarak başlattı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modelleri, Android 16 güncellemesini ilk alan telefonlar oldu. Şirket her iki telefon için de herkese açık sürümü yayınladı. Bu sürümler geliştiricilere yönelik olsa da meraklı kullanıcılar da bootloader kilidini kaldırma ihtiyacı duymadan yükleyebilir.

    Xiaomi, ROM dosyalarını Android 16 beta sayfasında indirmeye açtı. Ayarlar'a gidip yüklenecek ROM'u seçebilirsiniz. Mevcut işletim sistemi sürümüne geri dönmek için Android 15/HyperOS 2 için ROM'ları indirebilirsiniz.

    Google, Android 15'i Ekim ortasında Pixel telefonlara göndermeye başladı. Xiaomi de Ekim ayının sonunda HyperOS 2'yi duyurdu ve birkaç gün sonra Xiaomi 14 için güncellemeyi yayınladı. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü Mayıs ayında yayınlaması bekleniyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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