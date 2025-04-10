Xiaomi, iki telefona Android 16 geliştirici betayı sundu

Bazı OEM’ler, Android 15’i cihazlarına vermeye devam ederken, Xiaomi Android 16’ya odaklandı ve HyperOS 2 güncellemesi için geliştirici önizleme programını başlattı.

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Android 16 güncellemesini ilk alan telefonlar

Resmi olarak açıklandığı üzere, Xiaomi Android 16 tabanlı HyperOS 2 güncellemesi için beta önizlemesini global olarak başlattı. Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modelleri, Android 16 güncellemesini ilk alan telefonlar oldu. Şirket her iki telefon için de herkese açık sürümü yayınladı. Bu sürümler geliştiricilere yönelik olsa da meraklı kullanıcılar da bootloader kilidini kaldırma ihtiyacı duymadan yükleyebilir.

Xiaomi, ROM dosyalarını Android 16 beta sayfasında indirmeye açtı. Ayarlar'a gidip yüklenecek ROM'u seçebilirsiniz. Mevcut işletim sistemi sürümüne geri dönmek için Android 15/HyperOS 2 için ROM'ları indirebilirsiniz.

Google, Android 15'i Ekim ortasında Pixel telefonlara göndermeye başladı. Xiaomi de Ekim ayının sonunda HyperOS 2'yi duyurdu ve birkaç gün sonra Xiaomi 14 için güncellemeyi yayınladı. Google'ın Android 16'nın kararlı sürümünü Mayıs ayında yayınlaması bekleniyor.

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