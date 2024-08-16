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    Xiaomi 15 serisinden bir iyi bir de kötü haber

    Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından geliştirilen ve akıllı telefon kullanıcılarının heyecanla beklediği Xiaomi 15 serisinden,  meraklılarına bir iyi bir de kötü haber geldi.

    Xiaomi 15 serisinden bir iyi bir de kötü haber Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin merakla beklenen 15 serisi hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, akıllı telefon dünyasında büyük yankı uyandıracak bir gelişmeye işaret ediyor. Weibo'da Smart Pikachu kullanıcı adıyla bilinen bir kaynağın iddialarına göre, Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinde, önceki modellerde kullanılan optik ekran içi parmak izi okuyucularının yerini, ultrasonik parmak izi sensörleri alacak.

    Ultrasonik parmak izi özelliğinin bir iyi bir de kötü yanı var

    Bu yenilik, özellikle güvenlik ve kullanım deneyimi açısından önemli avantajlar sunabilir. Ultrasonik parmak izi sensörleri, optik sensörlerin aksine ışık yerine ses dalgaları kullanarak parmak izini tarıyor. Bu yöntem, parmak izinin daha ayrıntılı bir 3D haritasını oluşturarak, güvenlik seviyesini artırıyor ve optik sensörlere kıyasla sahte parmak izi ile kandırılma ihtimalini azaltıyor. Ayrıca, ultrasonik sensörlerin, ıslak veya kirli parmaklarla daha iyi performans gösterdiği biliniyor, bu da farklı koşullarda daha güvenilir bir kullanım sağlıyor.

    Yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra, ultrasonik sensörlerin bir diğer artısı da daha hızlı kilit açma süresi sunabilmesi. Optik sensörlerle karşılaştırıldığında, bu teknoloji daha hızlı bir tarama ve doğrulama süreci sunabiliyor. Bu iyi haberdi, gelelim kötü habere. Tahmin edebileceğiniz üzere, bu gelişmiş teknolojinin maliyetli olduğunu ve cihaz fiyatlarına yansımasının muhtemel olduğunu hatırlatalım. Yani karşımızda selefinden daha pahalı bir Xiaomi amiral gemisi serisi olabilir.

    Her ne kadar bu bilgi sızıntısı Xiaomi tarafından henüz doğrulanmamış olsa da, Xiaomi 15 serisinin ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacağına dair beklentiler güçleniyor. Bununla birlikte, kullanılacak ultrasonik sensör türü hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bazı üreticiler, daha geniş bir tarama alanı sunan çözümler tercih ederken, diğerleri tek nokta üzerinden çalışan sensörler kullanıyor.

    Xiaomi 15 serisinin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor ve bu cihazların Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile geleceği söyleniyor. Resmi tanıtıma birkaç ay kala, parmak izi teknolojisi ve diğer özelliklerle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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