Xiaomi 15 serisinden bir iyi bir de kötü haber

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Xiaomi'nin merakla beklenen 15 serisi hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, akıllı telefon dünyasında büyük yankı uyandıracak bir gelişmeye işaret ediyor. Weibo'da Smart Pikachu kullanıcı adıyla bilinen bir kaynağın iddialarına göre, Xiaomi 15, 15 Pro ve 15 Ultra modellerinde, önceki modellerde kullanılan optik ekran içi parmak izi okuyucularının yerini, ultrasonik parmak izi sensörleri alacak.

Ultrasonik parmak izi özelliğinin bir iyi bir de kötü yanı var

Bu yenilik, özellikle güvenlik ve kullanım deneyimi açısından önemli avantajlar sunabilir. Ultrasonik parmak izi sensörleri, optik sensörlerin aksine ışık yerine ses dalgaları kullanarak parmak izini tarıyor. Bu yöntem, parmak izinin daha ayrıntılı bir 3D haritasını oluşturarak, güvenlik seviyesini artırıyor ve optik sensörlere kıyasla sahte parmak izi ile kandırılma ihtimalini azaltıyor. Ayrıca, ultrasonik sensörlerin, ıslak veya kirli parmaklarla daha iyi performans gösterdiği biliniyor, bu da farklı koşullarda daha güvenilir bir kullanım sağlıyor.

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Yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra, ultrasonik sensörlerin bir diğer artısı da daha hızlı kilit açma süresi sunabilmesi. Optik sensörlerle karşılaştırıldığında, bu teknoloji daha hızlı bir tarama ve doğrulama süreci sunabiliyor. Bu iyi haberdi, gelelim kötü habere. Tahmin edebileceğiniz üzere, bu gelişmiş teknolojinin maliyetli olduğunu ve cihaz fiyatlarına yansımasının muhtemel olduğunu hatırlatalım. Yani karşımızda selefinden daha pahalı bir Xiaomi amiral gemisi serisi olabilir.

Her ne kadar bu bilgi sızıntısı Xiaomi tarafından henüz doğrulanmamış olsa da, Xiaomi 15 serisinin ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacağına dair beklentiler güçleniyor. Bununla birlikte, kullanılacak ultrasonik sensör türü hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bazı üreticiler, daha geniş bir tarama alanı sunan çözümler tercih ederken, diğerleri tek nokta üzerinden çalışan sensörler kullanıyor.

Xiaomi 15 serisinin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor ve bu cihazların Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile geleceği söyleniyor. Resmi tanıtıma birkaç ay kala, parmak izi teknolojisi ve diğer özelliklerle ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması muhtemel.

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Xiaomi 15 serisinden bir iyi bir de kötü haber