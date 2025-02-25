Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15 Ultra ile çekilen etkileyici gece ve portre fotoğrafları paylaşıldı

    Xiaomi 15 Ultra amiral gemisi dörtlü kamerayla geliyor ve Xiaomi yeni telefonunu Gece Tanrısı olarak adlandırıyor. Xiaomi 15 Ultra ile çekilen portre ve gece fotoğrafları oldukça etkileyici.
    Xiaomi 15 Ultra ile çekilen örnek fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Kamerasıyla öne çıkacak üst seviye Xiaomi 15 Ultra modeli 27 Şubat’ta tanıtılacak. Lansman öncesinde Xiaomi, telefonun kamera yeteneklerini sergileyerek heyecanını daha da artırdı. Tanıtım görsellerine göre özellikle gece fotoğraf çekiminde kullanıcıları şaşırtacak.

    Xiaomi 15 Ultra akıllı telefon dünyasında Gece Tanrısı olacak

    Xiaomi 15 Ultra kamera yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 15 Ultra’nın dörtlü kamerasına birçok yeni özellik dahil etmiş gibi görünüyor. Optiklerin büyük ölçüde iyileştirildiği söyleniyor. Xiaomi, bu telefonda özel lens camı kullandığını söylüyor. Yeni Leica lens camı, yansımaları büyük ölçüde azaltan, istenmeyen yansımaları da %1,5 oranında azaltabilen 24 katmandan oluştuğu söyleniyor. Yeni sensör teknolojisine ek olarak, Xiaomi 15 Ultra akıllı telefon dünyasında "Gece Tanrısı" olmaya hazırlanıyor. Bu, Oppo’nun Find X8 Ultra için yakın zamanda kullandığı bir terim.

    Xiaomi, ayrıca yeni 1 inç ana kameraya dikkat çekiyor. Yeni olan, 100 mm eşdeğer optik odak uzaklığına, f/2.6 diyafram açıklığına ve 1/1.4 inç sensöre sahip 200 MP periskop telefoto. Aslında Vivo X200 Pro gibi bazı Vivo telefonlarda da olan bir sensör ancak Leica imzalı olmasıyla Xiaomi 15 Ultra’da farklı sonuçlar verecek. Xiaomi 15 Ultra ile düşük ışıkta çekilen portre fotoğraflar da etkileyici. İşte Xiaomi 15 Ultra ile çekilen fotoğraflar:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 4 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç cayma hakkı cadence multimedya yorumları renault clio paket sıralaması egzozdan yağ gelmesi dtmf nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF A15
    ASUS TUF A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum