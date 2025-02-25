Xiaomi 15 Ultra ile çekilen etkileyici gece ve portre fotoğrafları paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Kamerasıyla öne çıkacak üst seviye Xiaomi 15 Ultra modeli 27 Şubat’ta tanıtılacak. Lansman öncesinde Xiaomi, telefonun kamera yeteneklerini sergileyerek heyecanını daha da artırdı. Tanıtım görsellerine göre özellikle gece fotoğraf çekiminde kullanıcıları şaşırtacak.

Xiaomi 15 Ultra’nın kamera detayları sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra akıllı telefon dünyasında Gece Tanrısı olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 15 Ultra’nın dörtlü kamerasına birçok yeni özellik dahil etmiş gibi görünüyor. Optiklerin büyük ölçüde iyileştirildiği söyleniyor. Xiaomi, bu telefonda özel lens camı kullandığını söylüyor. Yeni Leica lens camı, yansımaları büyük ölçüde azaltan, istenmeyen yansımaları da %1,5 oranında azaltabilen 24 katmandan oluştuğu söyleniyor. Yeni sensör teknolojisine ek olarak, Xiaomi 15 Ultra akıllı telefon dünyasında "Gece Tanrısı" olmaya hazırlanıyor. Bu, Oppo’nun Find X8 Ultra için yakın zamanda kullandığı bir terim.

Xiaomi, ayrıca yeni 1 inç ana kameraya dikkat çekiyor. Yeni olan, 100 mm eşdeğer optik odak uzaklığına, f/2.6 diyafram açıklığına ve 1/1.4 inç sensöre sahip 200 MP periskop telefoto. Aslında Vivo X200 Pro gibi bazı Vivo telefonlarda da olan bir sensör ancak Leica imzalı olmasıyla Xiaomi 15 Ultra’da farklı sonuçlar verecek. Xiaomi 15 Ultra ile düşük ışıkta çekilen portre fotoğraflar da etkileyici. İşte Xiaomi 15 Ultra ile çekilen fotoğraflar:

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Xiaomi 15 Ultra ile çekilen etkileyici fotoğraflar paylaşıldı