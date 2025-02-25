Xiaomi 15 Ultra ile çekilen etkileyici gece ve portre fotoğrafları paylaşıldı

Xiaomi 15 Ultra akıllı telefon dünyasında Gece Tanrısı olacak
Xiaomi, ayrıca yeni 1 inç ana kameraya dikkat çekiyor. Yeni olan, 100 mm eşdeğer optik odak uzaklığına, f/2.6 diyafram açıklığına ve 1/1.4 inç sensöre sahip 200 MP periskop telefoto. Aslında Vivo X200 Pro gibi bazı Vivo telefonlarda da olan bir sensör ancak Leica imzalı olmasıyla Xiaomi 15 Ultra’da farklı sonuçlar verecek. Xiaomi 15 Ultra ile düşük ışıkta çekilen portre fotoğraflar da etkileyici. İşte Xiaomi 15 Ultra ile çekilen fotoğraflar:
Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.