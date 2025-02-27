Xiaomi 15 Ultra, tanıtılmadan parçalarına ayrıldı: Devasa kameraları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi 15 Ultra yarın şirketin yeni elektrikli otomobili SU7 Ultra ile birlikte Çin'de resmi olarak tanıtılacak ve 2 Mart'ta küresel olarak piyasaya sürülecek. Xiaomi, tanıtımdan önce telefonun içini açarak dev kameralarını gözler önüne serdi.

Xiaomi 15 Ultra, geçen yıl ilk defa Vivo X100 Ultra'da kullanılan Samsung'un ISOCELL HP9 sensörüne sahip 200 MP periskop telefoto kameraya sahip olacak. Xiaomi bu kamerayı, yansımayı sadece %1,5'e düşüren özel olarak tasarlanmış 24 katmanlı ultra düşük yansımalı bir camla donatacak. Bu cam ayrıca çizilmeye karşı dayanıklılığı da arttıracak. Ana kamera ise, önceki model gibi 1 inç büyüklüğünde 50 MP sensöre sahip olacak.

Xiaomi 15 Ultra ile çekilen etkileyici fotoğraflar paylaşıldı 1 gün önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikleri

Xiaomi 15 Ultra, dört taraftan mikro kavisli 6,73 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 2K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörüne sahip sunacak. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjdesteğine sahip 5500 mAh pil ile gelecek. Telefonun ayrıca, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri sunması bekleniyor.

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