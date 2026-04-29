Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun özellikleri ve resmi fiyatları ortaya çıktı. Peki her iki cihaz ne kadar mal olacak? İşte Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun özellikleri ve fiyatları...

    Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin kıyaslama sonuçları paylaşılmıştı.. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Her iki model, hem teknik özellikleri hem de fiyatlarıyla bu yıl serinin konumunu ciddi şekilde değiştirebilir.

    Xiaomi 17T ve 17T Pro fiyatı ortaya çıktı

    Paylaşılan detaylara göre Xiaomi 17T, 6.59 inç AMOLED ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu panel, 1268x2756 çözünürlük sunuyor. Cihazın kalbinde ise MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci yer alıyor. Bellek tarafında ise 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 6.500 mAh seviyesinde ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

    Arka yüzeyinde ise 50 MP ana kamera, 50 MP 5x optik zoom telefoto, 12 MP ultra geniş açı kameralar bulunacak. Ayrıca bu kuruluma 32 MP ön kamera eşlik ediyor.

    Xiaomi 17 T Pro'da ise işler daha da iddialı hale geliyor. 6.83 inç AMOLED ekran bu kez 144Hz yenileme hızına çıkıyor. Çözünürlük de 1280x2772 seviyesinde. Cihaz, Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile gelen model, 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya taşıyor. Üstelik 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor.

    Kamera kurulumu büyük ölçüde benzer olsa da ana sensör tarafında daha gelişmiş bir yapı bulunuyor. 50 MP ana kamera (Light Fusion 950), 50 MP 5x telefoto, 12 MP ultra geniş açı ve 32 MP selfie. Sızıntıya göre Xiaomi 17T'nin başlangıç fiyatı 749 euro, 17T Pro'nun ise 999 euro seviyesinde olacak. Bu da önceki nesle kıyasla yaklaşık 100 euro'luk bir artış anlamına geliyor.

    Xiaomi 17T ve 17T Pro çıkış tarihi

    Son bilgilere göre Xiaomi 17T serisinin önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    varta akü tarih sorgulama kutusu açılmış elektronik ürün iadesi seha lastik yorumları epc ışığı yandı söndü minoxil doktor yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30
    Tecno Camon 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum