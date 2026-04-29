Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 17T ve 17T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin kıyaslama sonuçları paylaşılmıştı.. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 17T ve 17T Pro'nun fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Her iki model, hem teknik özellikleri hem de fiyatlarıyla bu yıl serinin konumunu ciddi şekilde değiştirebilir.

Xiaomi 17T ve 17T Pro fiyatı ortaya çıktı

Paylaşılan detaylara göre Xiaomi 17T, 6.59 inç AMOLED ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu panel, 1268x2756 çözünürlük sunuyor. Cihazın kalbinde ise MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci yer alıyor. Bellek tarafında ise 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 4.1 depolama seçenekleri bulunuyor. Batarya kapasitesi ise 6.500 mAh seviyesinde ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

Arka yüzeyinde ise 50 MP ana kamera, 50 MP 5x optik zoom telefoto, 12 MP ultra geniş açı kameralar bulunacak. Ayrıca bu kuruluma 32 MP ön kamera eşlik ediyor.

Xiaomi 17 T Pro'da ise işler daha da iddialı hale geliyor. 6.83 inç AMOLED ekran bu kez 144Hz yenileme hızına çıkıyor. Çözünürlük de 1280x2772 seviyesinde. Cihaz, Dimensity 9500 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile gelen model, 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya taşıyor. Üstelik 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor.

Xiaomi 17T Geekbench sonuçları ortaya çıktı: Lansman yaklaşıyor 2 gün önce eklendi

Kamera kurulumu büyük ölçüde benzer olsa da ana sensör tarafında daha gelişmiş bir yapı bulunuyor. 50 MP ana kamera (Light Fusion 950), 50 MP 5x telefoto, 12 MP ultra geniş açı ve 32 MP selfie. Sızıntıya göre Xiaomi 17T'nin başlangıç fiyatı 749 euro, 17T Pro'nun ise 999 euro seviyesinde olacak. Bu da önceki nesle kıyasla yaklaşık 100 euro'luk bir artış anlamına geliyor.

Xiaomi 17T ve 17T Pro çıkış tarihi

Son bilgilere göre Xiaomi 17T serisinin önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

