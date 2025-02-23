Xiaomi 15 Ultra’nın kamera detayları sızdırıldı: Tam bir fotoğraf canavarı!

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Xiaomi, teknoloji dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor. Xiaomi Grup Ortağı ve Xiaomi Marka Genel Müdürü Lu Weibing, gerçekleştirdiği canlı yayında, merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra hakkında dikkat çekici detaylar paylaştı. Resmi tanıtımına çok az bir süre kalan model, özellikle kamera teknolojileriyle mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Şirket, artık yalnızca büyük lansman etkinlikleriyle yetinmek yerine, ürünlerini daha detaylı anlatabilmek için canlı yayın formatına daha fazla ağırlık verecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın en çok konuşulan özelliklerinden biri, sahip olduğu gelişmiş kamera sistemi. Cihaz, dört farklı lensle donatılmış bir kamera kurulumu sunuyor. 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera, 1/0.98 inçlik büyük bir sensöre sahip ve f/1.63 diyafram açıklığı sunuyor. Ultra geniş açılı lens ise 14 mm odak uzaklığı ve f/2.2 diyafram ile geliyor. Telefotonun gücünü arkasına alan cihaz, 70 mm odak uzaklığında f/1.8 diyafram değerine sahip bir lens ile donatılmışken, 10 cm mesafeden makro çekim yapabilme yeteneğine de sahip.

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En dikkat çeken yeniliklerden biri ise 200 megapiksel çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera. 1/1.4 inç sensör boyutu, 100 mm odak uzaklığı ve f/2.6 diyafram açıklığı ile hem optik hem de dijital yakınlaştırma konusunda etkileyici sonuçlar vaat ediyor. Xiaomi’nin geliştirdiği in-sensor zoom teknolojisi sayesinde, 200 mm ve 400 mm seviyelerine kadar kayıpsız yakınlaştırma mümkün hale geliyor. Bu modelde değişken diyafram teknolojisi bulunmuyor ancak şirketin "ultra-saf optik sistem" adını verdiği teknoloji, düşük ışıkta çekim performansını yeni bir seviyeye taşıyacak.

Ancak Xiaomi 15 Ultra sadece kamerasıyla değil, donanım açısından da şirketin en ileri teknolojilerini barındırıyor. Pil ömrü, ekran kalitesi ve bağlantı teknolojileri konusunda en üst seviyede bir deneyim sunacağı belirtiliyor. Tabii ki, bu kadar üst düzey donanım, fiyatlandırmada da kendini gösterecek.

Xiaomi, cihazın tanıtımıyla birlikte Xiaomi Imaging Lab’ı da ilk kez gün yüzüne çıkardı. 2.8 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu laboratuvar, mobil fotoğrafçılığı ileri taşımak için geliştirildi. Gerçek dünyadaki çeşitli ışık ve çevresel koşulları simüle edebilmek adına müze, kafe, mücevher mağazası ve restoran gibi mekanların birebir replikaları oluşturuldu. Bu büyük çaplı yatırım, şirketin artık DXOMARK sıralamalarını önceliklendirmek yerine, kendi belirlediği standartları esas aldığını ortaya koyuyor.

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