Xiaomi 29 Mart'ta dünyanın ilk "sıvı lensli" akıllı telefonu olan yeni Mi Mix'i tanıtacak

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Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin Mi Mix serisinden yeni bir cihaz tanıtacağını bildiren yeni bir teaser yayınladı. Etkinlik 29 Mart'ta gerçekleşecek. Yeni Mi Mix olarak adlandırılan cihaz, dünyanın ilk sıvı lens teknolojisine sahip akıllı telefonu olacak. Cihazda yer alan kamera, değişken bir odak uzaklığı sağlayabileceği gibi, eş zamanlı olarak telefoto ve makro fotoğrafçılığa da hizmet edecek.

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Yeni merceğin çalışma prensibinde insan gözünden esinlenmiş ve teknoloji şu şekilde çalışmakta: iki film arasına özel bir sıvı sıkıştırılır ve yönlendirilmiş bir etki ile eğrilik seviyesi değiştirilebilir, böylece de istenen optik etki elde edilebilir.

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Pratikte nasıl çalışacağı merak konusu

Xiaomi CEO'su Lei Jun'a göre, şirketin geliştirdiği "sıvı" lens küçük motorlarla çalıştırılacak. Sıvının kendisi özel bir süper şeffaf film içinde olacak ve yüksek ışık geçirgenliğine, ayrıca çevre koşullarına karşı dirence de sahip olacak. Lensin şekli değişirken, odak uzaklığı da değişecek. Bu da teoride bir kameranın birkaç modülün (makro, telefoto ve ultra geniş açı) rolünü yerine getirebileceği anlamına geliyor.

Sıvı lens teknolojisinin pratikte nasıl çalışacağını ise ancak yeni Mi Mix'in piyasaya sürülmesinden sonra öğrenmek mümkün olacak. Diğer akıllı telefon üreticilerinin bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacakları ise şimdilik belirsiz.

https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-mix-liquid-lens-1211972/

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