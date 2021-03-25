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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı

    Rockstar Games'in, oldukça uzun bir süredir merakla beklenen ve henüz çıkış tarihi bile belli olmayan GTA 6 oyunu için yeni çalışanlar işe almaya başladığı ortaya çıktı.
    25 Mart 2021, 17:00 (3 sa.)
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı
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    Rockstar Games, yeni çalışanların işe alınacağını duyurdu. Stüdyo, resmi web sitesinde, şirketteki hemen hemen tüm bölümlerde birçok boş pozisyon için iş ilanı yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı"

    Çıkış tarihi belli değil

    Rockstar Games'in büyük ölçekli bir proje üzerinde çalışmak için yeni bir ekip topladığı ve bu projenin de büyük olasılıkla GTA 6 olacağı varsayılıyor. Oyunun ne zaman çıkacağı henüz açıklanmış değil. Zira şirket GTA Online'daki oyun içi satın alımlardan son derece iyi para kazanmaya devam ediyor.

    Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı
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    Rockstar Games ek olarak, bu yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X için yenilenmiş bir GTA 5 versiyonunu piyasaya sürecek . Oyun, bir sonraki bölüm yayınlanana kadar projenin uzun süre geçerli kalmasına yardımcı olacak önemli teknik ve grafiksel iyileştirmelerle birlikte yayınlanacak.



    https://www.rockstargames.com/careers/openings
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    manesnuc (Fırat Küçük) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gta 6 için online'ı artık 15 yıl sürecek şekilde temellendirirler. Gta 5 zaten mekanik olarak süper değilken, online'ı daha da yavan kaldı mekanik olarak kısıldı. Ama yeni oyun umarım mekanik olarakta iyi olursa en azından gelişime daha açık bir oyun yaparlar diye düşünüyorum.
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    JaReD22 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normalde kürekten haz etmem steam platformu harici oyun oynamam ama gta 6yı bi güzel küreklerim :))
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi hayırlı uğurlu olsun ön siparişi verinde alalım euro dolar daha fazla çıkmadan
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