Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı

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Rockstar Games, yeni çalışanların işe alınacağını duyurdu. Stüdyo, resmi web sitesinde, şirketteki hemen hemen tüm bölümlerde birçok boş pozisyon için iş ilanı yayınladı.

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Çıkış tarihi belli değil

Rockstar Games'in büyük ölçekli bir proje üzerinde çalışmak için yeni bir ekip topladığı ve bu projenin de büyük olasılıkla GTA 6 olacağı varsayılıyor. Oyunun ne zaman çıkacağı henüz açıklanmış değil. Zira şirket GTA Online'daki oyun içi satın alımlardan son derece iyi para kazanmaya devam ediyor.

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Rockstar Games ek olarak, bu yıl PlayStation 5 ve Xbox Series X için yenilenmiş bir GTA 5 versiyonunu piyasaya sürecek . Oyun, bir sonraki bölüm yayınlanana kadar projenin uzun süre geçerli kalmasına yardımcı olacak önemli teknik ve grafiksel iyileştirmelerle birlikte yayınlanacak.

https://www.rockstargames.com/careers/openings

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