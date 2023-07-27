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    Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi! İşte özellikleri

    Xiaomi Mix Fold 3 için geri sayım başladı. Bugün Xiaomi, yeni katlanabilir telefonun Ağustos ayında vitrine çıkacağını resmen doğruladı. Peki Mix Fold 3 neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Xiaomi, bir sonraki katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için çalışmalara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın bazı kilit özellikleri belli olmuştu. Son olarak Xiaomi Mix Fold 3'ün çıkış tarihi de resmen doğrulandı.

    Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olurken, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bugünse Xiaomi, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında vitrine çıkacağını doğruladı. Ayrıca Çinli dev, Leica iş birliği kapsamında "optik tam-odaklı dörtlü kamera kurulumu" için yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.

    Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu gelişme kuvvetle Xiaomi Mix Fold 3'ün selefine kıyasla dörtlü kamera kurulumu ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından bahsetmiştik.

    Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    sümbülzade vehbi yeni sac tava ilk kullanımı mokoko ne demek çalınan iphone kullanılabilir mı smallman güvenilir mi

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