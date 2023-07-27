Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi! İşte özellikleri

Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi
Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2, en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olurken, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bugünse Xiaomi, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında vitrine çıkacağını doğruladı. Ayrıca Çinli dev, Leica iş birliği kapsamında "optik tam-odaklı dörtlü kamera kurulumu" için yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.
Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: