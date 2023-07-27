Tam Boyutta Gör Amiral gemisi Xiaomi 13 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Xiaomi, bir sonraki katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Fold 3 için çalışmalara başladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, cihazın bazı kilit özellikleri belli olmuştu. Son olarak Xiaomi Mix Fold 3'ün çıkış tarihi de resmen doğrulandı.

Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2, en ince katlanabilir akıllı telefonlardan biri olurken, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bugünse Xiaomi, Mix Fold 3'ün Ağustos ayında vitrine çıkacağını doğruladı. Ayrıca Çinli dev, Leica iş birliği kapsamında "optik tam-odaklı dörtlü kamera kurulumu" için yeni bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Bu gelişme kuvvetle Xiaomi Mix Fold 3'ün selefine kıyasla dörtlü kamera kurulumu ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Hatırlayacak olursak daha önceki sızıntılar, Xiaomi Mix Fold 3'ün FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan dahili 8,02 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Cihazın dış bölümünde ise FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED kapak ekranı bulunacağından bahsetmiştik.

Xiaomi altı telefonu için güncelleme yayınlamayı bırakacak 1 gün önce eklendi

Bunlara ek olarak Xiaomi Mix Fold 3, ana katlanır ekranda ekran altı özçekim kamerası ve arkada 5x periskop lens ile vitrine çıkacak. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak cihaza, 50W kablosuz şarj desteği eşlik edecek. Xiaomi Mix Fold 3 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi Mix Fold 3 için tarih verildi! İşte özellikleri