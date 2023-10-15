Xiaomi MIJIA sözlük kalemi satışa çıktı

Xiaomi MIJIA Dictionary Pen özellikleri ve fiyatı
Xiaomi MIJIA Dictionary Pen lazer destekli tarayıcısı ile kâğıt üzerindeki metinleri tarayarak çeviriler yapıyor veya farklı amaçlar için kullanıcısına gönderiyor. Ayrıca kamera ile tüm paragrafı, fotoğrafları algılayabiliyor.
Çift mikrofon ile sesli tercüme de yapabilen cihaz Rusça, İngilizce, Çince, Japonca, Almanca, Korece gibi pek çok dili destekliyor. Ekran üzerinde farklı uygulamalara erişim ve yapılan işlemlerin ön izlemesini görebilmek de mümkün.
Cihaz İngilizce ve Çince metin aktarımını yüzde 99 başarı ile gerçekleştiriyor. Yine İngilizce ve Çince toplamda 15 milyon hazır kelime yer alırken Oxford ve Kingsoft gibi pek çok Çince-İngilizce sözlük ile de uyumlu. Xiaomi MIJIA Dictionary Pen 96$ civarında fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.