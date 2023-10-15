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    Anlık Bildirim

    Xiaomi MIJIA sözlük kalemi satışa çıktı

    Xiaomi MIJIA Dictionary Pen adındaki dijital sözlük kâğıt üzerindeki metinleri taramanıza, anlık olarak çevirmenize veya anlık sesli tercümeler yapmanıza imkân tanıyor.
    Xiaomi MIJIA Dictionary Pen Tam Boyutta Gör
    Kitap okurken üzerinden geçtiğiniz kelimenin sözlük anlamını veren sözlük kalemleri uzun yıllardır hayatımızda. Gelişen teknoloji ile birlikte sözlük kalemleri de daha iyi hale geliyor. Xiaomi MIJIA oldukça gelişmiş bir sözlük kalemi satışa sundu.

    Xiaomi MIJIA Dictionary Pen özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi MIJIA Dictionary Pen lazer destekli tarayıcısı ile kâğıt üzerindeki metinleri tarayarak çeviriler yapıyor veya farklı amaçlar için kullanıcısına gönderiyor. Ayrıca kamera ile tüm paragrafı, fotoğrafları algılayabiliyor.

    Çift mikrofon ile sesli tercüme de yapabilen cihaz Rusça, İngilizce, Çince, Japonca, Almanca, Korece gibi pek çok dili destekliyor. Ekran üzerinde farklı uygulamalara erişim ve yapılan işlemlerin ön izlemesini görebilmek de mümkün.

    Cihaz İngilizce ve Çince metin aktarımını yüzde 99 başarı ile gerçekleştiriyor. Yine İngilizce ve Çince toplamda 15 milyon hazır kelime yer alırken Oxford ve Kingsoft gibi pek çok Çince-İngilizce sözlük ile de uyumlu. Xiaomi MIJIA Dictionary Pen 96$ civarında fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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