Xiaomi MIJIA sözlük kalemi satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Kitap okurken üzerinden geçtiğiniz kelimenin sözlük anlamını veren sözlük kalemleri uzun yıllardır hayatımızda. Gelişen teknoloji ile birlikte sözlük kalemleri de daha iyi hale geliyor. Xiaomi MIJIA oldukça gelişmiş bir sözlük kalemi satışa sundu.

Xiaomi MIJIA Dictionary Pen özellikleri ve fiyatı

Xiaomi MIJIA Dictionary Pen lazer destekli tarayıcısı ile kâğıt üzerindeki metinleri tarayarak çeviriler yapıyor veya farklı amaçlar için kullanıcısına gönderiyor. Ayrıca kamera ile tüm paragrafı, fotoğrafları algılayabiliyor.

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Çift mikrofon ile sesli tercüme de yapabilen cihaz Rusça, İngilizce, Çince, Japonca, Almanca, Korece gibi pek çok dili destekliyor. Ekran üzerinde farklı uygulamalara erişim ve yapılan işlemlerin ön izlemesini görebilmek de mümkün.

Cihaz İngilizce ve Çince metin aktarımını yüzde 99 başarı ile gerçekleştiriyor. Yine İngilizce ve Çince toplamda 15 milyon hazır kelime yer alırken Oxford ve Kingsoft gibi pek çok Çince-İngilizce sözlük ile de uyumlu. Xiaomi MIJIA Dictionary Pen 96$ civarında fiyat etiketine sahip.

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