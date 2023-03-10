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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, akıllı telefonlar için yalan dedektörü geliştirdi: Nasıl çalışacak?

    Xiaomi'nin gelecekte piyasaya süreceği amiral gemisi telefonlar yalan makinesi olarak da kullanılabilecek. Çinli şirket mobil cihazlarında kullanmak üzere yalan dedektörü patenti aldı.
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    Xiaomi, akıllı telefonlar için yalan dedektörü geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlara yerleştirilebilen bir yalan dedektörünün patentini aldı. Şirketin bu yöndeki çalışmaları Çin basınına yansıyan ilgi çekici bir patent belgesi sayesinde ortaya çıktı.

    İnsana bağlanarak yalan söyleyip söylemediğini tespit etmeye yarayan yalan makinesi 1921 yılında icat edildi. Söz konusu cihaz vücuttaki kan basıncı ve nabız artışı gibi fizyolojik değişimleri ölçerek stres seviyesini belirleyebiliyor.

    Patent detayları ortaya çıktı

    Yalan söyleyen kişinin kalp atışlarının hızlandığı, daha sık göz kırptığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü bilinmekte. Xiaomi'nin patentlediği teknoloji bu saydığımız parametrelerden son ikisini kullanıyor. Yani sistem karşıdaki kişinin gözlerine odaklanacak.

    Xiaomi, akıllı telefonlar için yalan dedektörü geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Şirket, kullanıcının yüzünü ve göz bebeklerini izleyen telefoto lensli özel bir kamera geliştirdi. Kameraya entegre algoritmalar kişinin davranışlarını takip edecek. Diyelim ki göz bebeği yanıt sırasında orijinal boyutunun %4-8'i kadar genişlerse ya da katılımcı 8 kat daha sık göz kırpmaya başlarsa bu yalan söylediğine işaret edecek.

    Xiaomi, akıllı telefonlar için yalan dedektörü geliştirdi Tam Boyutta Gör

    Kameranın yapay zekası göz bebeği büyümesinin stresten mi yoksa yalandan mı olduğunu belirleyebilecek. Xiaomi'nin patenti çoktan onaylandı, ancak şirketin teknolojiyi hangi cihazlarında kullanmayı düşündüğü belli değil. Firma yalan dedektörünü ayrı bir ürün olarak da piyasaya sürebilir.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/678/266.htm https://www.gizmochina.com/2023/03/08/xiaomis-patent-detect-lies-pupil-movement/
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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