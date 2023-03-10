Xiaomi, akıllı telefonlar için yalan dedektörü geliştirdi: Nasıl çalışacak?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlara yerleştirilebilen bir yalan dedektörünün patentini aldı. Şirketin bu yöndeki çalışmaları Çin basınına yansıyan ilgi çekici bir patent belgesi sayesinde ortaya çıktı.

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İnsana bağlanarak yalan söyleyip söylemediğini tespit etmeye yarayan yalan makinesi 1921 yılında icat edildi. Söz konusu cihaz vücuttaki kan basıncı ve nabız artışı gibi fizyolojik değişimleri ölçerek stres seviyesini belirleyebiliyor.

Patent detayları ortaya çıktı

Yalan söyleyen kişinin kalp atışlarının hızlandığı, daha sık göz kırptığı ve göz bebeklerinin büyüdüğü bilinmekte. Xiaomi'nin patentlediği teknoloji bu saydığımız parametrelerden son ikisini kullanıyor. Yani sistem karşıdaki kişinin gözlerine odaklanacak.

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Şirket, kullanıcının yüzünü ve göz bebeklerini izleyen telefoto lensli özel bir kamera geliştirdi. Kameraya entegre algoritmalar kişinin davranışlarını takip edecek. Diyelim ki göz bebeği yanıt sırasında orijinal boyutunun %4-8'i kadar genişlerse ya da katılımcı 8 kat daha sık göz kırpmaya başlarsa bu yalan söylediğine işaret edecek.

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Kameranın yapay zekası göz bebeği büyümesinin stresten mi yoksa yalandan mı olduğunu belirleyebilecek. Xiaomi'nin patenti çoktan onaylandı, ancak şirketin teknolojiyi hangi cihazlarında kullanmayı düşündüğü belli değil. Firma yalan dedektörünü ayrı bir ürün olarak da piyasaya sürebilir.

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