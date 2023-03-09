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    Çin, 5G ve 6G'de vites artırıyor: 600 bin 5G baz istasyonu daha kurulacak

    Çin yıl sonuna kadar 600 bin 5G baz istasyonu daha kurarak ülkedeki toplam 5G baz istasyonu sayısı 3.14 milyona çıkaracak. Doğu Asya ülkesi ayrıca 6G Ar-Ge çalışmalarına da hız veriyor.
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    Çin, 5G ve 6G'de vites artırıyor: 600 bin 5G baz istasyonu yolda Tam Boyutta Gör
    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, 5G ağlarının inşasını ve dağıtımını hızlandıracaklarını açıkladı. Beşinci nesil mobil iletişim teknolojisinde ön sıralarda yer alan Doğu Asya ülkesi ayrıca 6G araştırma ve geliştirme çalışmalarına da hız verecek.

    Bakana göre Çin şu anda 5G gelişiminin ön saflarında yer alıyor. Ülke hali hazırda 2.54 milyondan fazla 5G baz istasyonu kurdu ve 5G destekli akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 575 milyon kişiyi aştı. Jin bu yıl 5G baz istasyonu sayısına 600 bin ekleme yapacaklarını söyledi.

    Çin, 5G ve 6G'de vites artırıyor: 600 bin 5G baz istasyonu yolda Tam Boyutta Gör

    6G çalışmaları hızlanıyor

    Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı 5G'nin madencilik, limanlar, enerji ve havacılık dahil olmak üzere büyük endüstriyel sektörlerin yarısından fazlasında kullanıldığını belirtti. Ayrıca özellikle sanayide süper hızlı kablosuz teknolojinin uygulama kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.

    Çin'in 6G ile ilgili araştırma yapmak üzere bir çalışma grubu kurduğu biliniyor. IMT-2030 (6G) isimli oluşum, altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi için Çin'in amiral gemisi platformu olacak. Bu da 6G teknolojisinin gelişimini hızlandıracak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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