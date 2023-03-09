Çin, 5G ve 6G'de vites artırıyor: 600 bin 5G baz istasyonu daha kurulacak

Bakana göre Çin şu anda 5G gelişiminin ön saflarında yer alıyor. Ülke hali hazırda 2.54 milyondan fazla 5G baz istasyonu kurdu ve 5G destekli akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 575 milyon kişiyi aştı. Jin bu yıl 5G baz istasyonu sayısına 600 bin ekleme yapacaklarını söyledi.
6G çalışmaları hızlanıyor
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı 5G'nin madencilik, limanlar, enerji ve havacılık dahil olmak üzere büyük endüstriyel sektörlerin yarısından fazlasında kullanıldığını belirtti. Ayrıca özellikle sanayide süper hızlı kablosuz teknolojinin uygulama kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.
Çin'in 6G ile ilgili araştırma yapmak üzere bir çalışma grubu kurduğu biliniyor. IMT-2030 (6G) isimli oluşum, altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi için Çin'in amiral gemisi platformu olacak. Bu da 6G teknolojisinin gelişimini hızlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez