Çin, 5G ve 6G'de vites artırıyor: 600 bin 5G baz istasyonu daha kurulacak

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, 5G ağlarının inşasını ve dağıtımını hızlandıracaklarını açıkladı. Beşinci nesil mobil iletişim teknolojisinde ön sıralarda yer alan Doğu Asya ülkesi ayrıca 6G araştırma ve geliştirme çalışmalarına da hız verecek.

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Bakana göre Çin şu anda 5G gelişiminin ön saflarında yer alıyor. Ülke hali hazırda 2.54 milyondan fazla 5G baz istasyonu kurdu ve 5G destekli akıllı telefon kullanıcılarının sayısı 575 milyon kişiyi aştı. Jin bu yıl 5G baz istasyonu sayısına 600 bin ekleme yapacaklarını söyledi.

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6G çalışmaları hızlanıyor

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı 5G'nin madencilik, limanlar, enerji ve havacılık dahil olmak üzere büyük endüstriyel sektörlerin yarısından fazlasında kullanıldığını belirtti. Ayrıca özellikle sanayide süper hızlı kablosuz teknolojinin uygulama kapsamının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in 6G ile ilgili araştırma yapmak üzere bir çalışma grubu kurduğu biliniyor. IMT-2030 (6G) isimli oluşum, altıncı nesil mobil iletişim teknolojisi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi için Çin'in amiral gemisi platformu olacak. Bu da 6G teknolojisinin gelişimini hızlandıracak.

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