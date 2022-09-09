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Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş gösteren Xiaomi, geçtiğimiz yıl tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi Civi serisini tanıtmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde daha iyi bir yonga seti ile güncellenen Civi 1S’i piyasaya süren teknoloji devi, seriye eklenecek üçüncü model için çalışmalarını hızlandırdı. Xiaomi Civi 2 ismini taşıması beklenen yeni telefon, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) web sitesinde gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Civi 2 neler sunacak?

Sertifika sitesinde 2209129SC model numarası ile listelenen Xiaomi Civi 2'nin, 5G ve çift sim kart desteğine sahip olacağı doğrulandı. Buna ek olarak paylaşılan diğer sızıntılar, yaklaşmakta olan telefonun Snapdragon 7 Gen 1 ve Dolby Vision destekli FULL HD+ 120Hz OLED panel ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca bu ekran, ultra ince çerçeveler, kavisli tasarım ve güvenlik için bir parmak izi tarayıcıya da beraberinde getirecek.

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Cihazın kamera detayları henüz bilinmiyor ancak bu konuda iyi bir kuruluma sahip olması muhtemel görünüyor. Zira CIVI 1S, OIS özellikli 64MP ana, 8MP Sony IMX355 ultra geniş açı, 2MP makro sensörü ve ön tarafta 32MP Sony IMX616 sensörden oluşan başarılı bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

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Xiaomi Civi 2 sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor