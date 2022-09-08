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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13, daha büyük ekran ile 1.5K çözünürlük sunabilir

    Xiaomi 12 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başaran Xiaomi, önümüzdeki aylarda Xiaomi 13 ailesini tanıtacak. Merakla beklenen yeni telefonların ekran detayları ortaya çıktı.
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    Xiaomi 13, daha büyük ekran ile 1.5K çözünürlük sunabilir
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    Akıllı telefon devi Xiaomi’nin önümüzdeki Kasım ayında yeni amiral gemisi Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini duyurması bekleniyor. Yakın zamanda paylaşılan yeni bir sızıntı, merakla beklenen telefonların ekran detaylarını gün yüzüne çıkardı.

    Xiaomi 13, 1.5K çözünürlük sunabilir

    Bilindiği üzere güncel amiral gemisi Xiaomi 12, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,28 inç boyutlarında bir ekran ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Xiaomi 13 hakkında paylaşılan sızıntılar ise, yeni telefonun daha ince çerçeveler ve 6,36 inç boyutlarında daha büyük bir ekran boyutu ile geleceğini gösteriyor.

    Henüz resmi bilgiler paylaşılmadı ancak Xiaomi 13'ün mühendislik prototipine göre bu ekran, düz bir tasarımla beraber 1K veya 1.5K çözünürlük sunacak. Zira yakın zamanda piyasaya sürülen Redmi K50 Ultra'nın 1.5K çözünürlükte 1220 x 2712 piksel ekrana sahip olduğunu düşünüldüğünde bu değişiklik amiral gemisi Xiaomi telefonlara da gelecek gibi görünüyor.

    Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi 13, Qualcomm'un en güçlü çözümlerinden Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenecekve iki adet 50MP çözünürlüğünde kamera sensörüne sahip olacak. Buna ek olarak yeni amiral gemisi, tek hücreli batarya ile 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği sunacak. 

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 14 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 18 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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