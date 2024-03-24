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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alan Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak HyperOS, Xiaomi Pad 5 serisi için tamamlandı. İşte detaylar...
    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi Tam Boyutta Gör
    Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un dağıtımına devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Şimdi de bir modele daha geliyor. Ağustos 2021'de tanıtılan Xiaomi Pad 5 serisi için HyperOS hazır.

    HyperOS bir modele daha geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi Pad 5 serisi için tamamlandı ve artık HyperOS Pilot programındaki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. Bununla birlikte ''OS1.0.1.0.TKXMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 1,6 GB boyutunda ve Şubat ayı güvenlik yamasını da içeriyor. 

    Kaçıranlar için Xiaomi Pad 5 serisi, Pad 5, Pad 5 Pro ve Pad 5 Pro 12.4 inç olmak üzere üç modelden oluşuyor. Sırasıyla Qualcomm Snapdragon 860 ve 870 platformlarından destek alan modeller, Android 11 sürümü (Pro 12.4 Android 12) ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 tabanlı HyperOS sürümüne geçiş yapıyor. Bu doğrultuda Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro'nun son Android sürüm güncellemesi olacağını hatırlatalım.

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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