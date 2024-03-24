Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi

HyperOS bir modele daha geliyor
Aktarıldığı kadarıyla HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi Pad 5 serisi için tamamlandı ve artık HyperOS Pilot programındaki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. Bununla birlikte ''OS1.0.1.0.TKXMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 1,6 GB boyutunda ve Şubat ayı güvenlik yamasını da içeriyor.
Kaçıranlar için Xiaomi Pad 5 serisi, Pad 5, Pad 5 Pro ve Pad 5 Pro 12.4 inç olmak üzere üç modelden oluşuyor. Sırasıyla Qualcomm Snapdragon 860 ve 870 platformlarından destek alan modeller, Android 11 sürümü (Pro 12.4 Android 12) ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 tabanlı HyperOS sürümüne geçiş yapıyor. Bu doğrultuda Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro'nun son Android sürüm güncellemesi olacağını hatırlatalım.
HyperOS neler sunuyor?
HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.