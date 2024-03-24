Tam Boyutta Gör Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un dağıtımına devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve Xiaomi Pad 6 serisine sunulmuştu. Şimdi de bir modele daha geliyor. Ağustos 2021'de tanıtılan Xiaomi Pad 5 serisi için HyperOS hazır.

HyperOS bir modele daha geliyor

Aktarıldığı kadarıyla HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi Pad 5 serisi için tamamlandı ve artık HyperOS Pilot programındaki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. Bununla birlikte ''OS1.0.1.0.TKXMIXM'' yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, 1,6 GB boyutunda ve Şubat ayı güvenlik yamasını da içeriyor.

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Kaçıranlar için Xiaomi Pad 5 serisi, Pad 5, Pad 5 Pro ve Pad 5 Pro 12.4 inç olmak üzere üç modelden oluşuyor. Sırasıyla Qualcomm Snapdragon 860 ve 870 platformlarından destek alan modeller, Android 11 sürümü (Pro 12.4 Android 12) ile kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi ise Android 14 tabanlı HyperOS sürümüne geçiş yapıyor. Bu doğrultuda Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro'nun son Android sürüm güncellemesi olacağını hatırlatalım.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi