Xiaomi yeni bir karaoke mikrofonu duyurdu

Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran mikrofonu
Xiaomi Mijia Karaoke kablolu/kablosuz mikrofon aslında geçen yıl piyasaya çıkmış ve ilgi görmüştü. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu ise özel bir USB aparatı ile geliyor ve sadece kablosuz bağlantı sunuyor.
Sap kısmı daha uzayan mikrofon 16 saate kadar kullanım sunuyor. 28mm bobin DSP yongası sayesinde karaoke yanında televizyon veya projeksiyon gibi cihazlara sesinizi göndermenizi sağlıyor. 36 önceden ayarlı ses efekti olan mikrofonda dinamik optimizasyon da yer alıyor.
Çift mikrofon ile düet yapma imkânı da sunan cihazın sünger kaplaması doğal bir gürültü filtresi olarak çalışıyor. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu 51$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence