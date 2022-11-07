Xiaomi yeni bir karaoke mikrofonu duyurdu

Tam Boyutta Gör Tabiri yerindeyse her masada yer alan Xiaomi, karaoke mikrofon segmentini de es geçmiyor. Son dönemin trendi yükselen eğlence araçlarından olan karaoke mikrofonlar, bağlandığı cihazdan müziği alarak üzerine şarkı söylemenizi sağlıyor. Xiaomi ise daha gelişmiş modellerle yoluna devam ediyor.

Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran mikrofonu

Xiaomi Mijia Karaoke kablolu/kablosuz mikrofon aslında geçen yıl piyasaya çıkmış ve ilgi görmüştü. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu ise özel bir USB aparatı ile geliyor ve sadece kablosuz bağlantı sunuyor.

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Sap kısmı daha uzayan mikrofon 16 saate kadar kullanım sunuyor. 28mm bobin DSP yongası sayesinde karaoke yanında televizyon veya projeksiyon gibi cihazlara sesinizi göndermenizi sağlıyor. 36 önceden ayarlı ses efekti olan mikrofonda dinamik optimizasyon da yer alıyor.

Çift mikrofon ile düet yapma imkânı da sunan cihazın sünger kaplaması doğal bir gürültü filtresi olarak çalışıyor. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu 51$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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