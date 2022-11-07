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    Xiaomi yeni bir karaoke mikrofonu duyurdu

    Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu kablosuz olarak televizyon ve projeksiyon cihazlarına bağlanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca düet imkânı da veriyor.   
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    Xiaomi Mijia Karaoke Tam Boyutta Gör
    Tabiri yerindeyse her masada yer alan Xiaomi, karaoke mikrofon segmentini de es geçmiyor. Son dönemin trendi yükselen eğlence araçlarından olan karaoke mikrofonlar, bağlandığı cihazdan müziği alarak üzerine şarkı söylemenizi sağlıyor. Xiaomi ise daha gelişmiş modellerle yoluna devam ediyor.

    Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran mikrofonu

    Xiaomi Mijia Karaoke kablolu/kablosuz mikrofon aslında geçen yıl piyasaya çıkmış ve ilgi görmüştü. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu ise özel bir USB aparatı ile geliyor ve sadece kablosuz bağlantı sunuyor.

    Sap kısmı daha uzayan mikrofon 16 saate kadar kullanım sunuyor. 28mm bobin DSP yongası sayesinde karaoke yanında televizyon veya projeksiyon gibi cihazlara sesinizi göndermenizi sağlıyor. 36 önceden ayarlı ses efekti olan mikrofonda dinamik optimizasyon da yer alıyor.

    Çift mikrofon ile düet yapma imkânı da sunan cihazın sünger kaplaması doğal bir gürültü filtresi olarak çalışıyor. Xiaomi Mijia Karaoke büyük ekran versiyonu 51$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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