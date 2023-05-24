Tam Boyutta Gör Xiaomi bugün ana vatanı Çin'de yeni televizyonunu tanıttı. Mi TV A75 Competitive Edition isimli modelden bahsediyoruz. Şirket geçtiğimiz ay serinin 55 ve 65 inçlik versiyonlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise seçenek yelpazesini daha büyük ekranlı bir modelle genişletti.

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Mi TV A75 Competitive Edition, iç piyasada 440 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda. Akıllı televizyon 31 Mayıs itibarıyla mağaza raflarındaki yerini alacak. Geçelim Çinli üreticinin yeni 4K TV'sinin teknik özellik kısmına.

Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition isminden de anlaşılabileceği üzere 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 75 inç ekran taşıyor. Ekran-gövde oranı %97.7 olarak açıklanan televizyondaki panelin 10 bit renk derinliği ile öne çıktığını belirtelim.

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Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition özellikleri

Cihaz dört adet Cortex-A35 çekirdeği içeren bir işlemci ve 2 GB RAM ile donatıldı. Depolama kapasitesi ise 32 GB. Diğer özelliklerini iki adet 10W hoparlör, çift bant Wi-Fi, iki USB portu, iki HDMI bağlantı noktası, AV girişi, S/PDIF arayüzü ve LAN portu olarak sıralayabiliriz.

Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition, Android TV işletim sistemini çalıştırıyor. Giriş kısmıda da belirttiğimiz üzere 440 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Akıllı TV'nin global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Xiaomi'den 75 inç 4K TV geldi: 120 Hz ekran ve 440 dolar fiyat