Xiaomi'den 75 inç 4K TV geldi: 120 Hz ekran ve 440 dolar fiyat

Mi TV A75 Competitive Edition, iç piyasada 440 dolar başlangıç fiyatıyla ön siparişe sunulmuş durumda. Akıllı televizyon 31 Mayıs itibarıyla mağaza raflarındaki yerini alacak. Geçelim Çinli üreticinin yeni 4K TV'sinin teknik özellik kısmına.
Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition isminden de anlaşılabileceği üzere 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 75 inç ekran taşıyor. Ekran-gövde oranı %97.7 olarak açıklanan televizyondaki panelin 10 bit renk derinliği ile öne çıktığını belirtelim.
Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition özellikleri
Cihaz dört adet Cortex-A35 çekirdeği içeren bir işlemci ve 2 GB RAM ile donatıldı. Depolama kapasitesi ise 32 GB. Diğer özelliklerini iki adet 10W hoparlör, çift bant Wi-Fi, iki USB portu, iki HDMI bağlantı noktası, AV girişi, S/PDIF arayüzü ve LAN portu olarak sıralayabiliriz.
Xiaomi Mi TV A75 Competitive Edition, Android TV işletim sistemini çalıştırıyor. Giriş kısmıda da belirttiğimiz üzere 440 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Akıllı TV'nin global pazarda piyasaya sürülüp sürülmeyeği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
200 Kişi Okuyor (84 Üye, 116 Misafir) 25 Masaüstü 175 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1806 kez okundu.
13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, televizyon ve