iPhone 16'da kamera tasarımı değişebilir: Geçmişe dönüş mü?

Tam Boyutta Gör WWDC 2023 geliştirici konferansını ve bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 15 serisini beklerken 2024 model iPhone 16 ile ilgili ilk söylentiler de gelmeye başladı. Güvenilir bir kaynak Apple'ın gelecek yıl arka kamera tasarımında değişikliğe gideceğini iddia ediyor.

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URedditor Twitter hesabına göre iPhone 16'nın arka panelindeki iki kamera sensörü iPhone 13, 13 Mini, 14 ve 14 Plus'ta olduğu gibi çapraz değil de dikey olarak yerleştirilecek. Çapraz dizilimi kullanan son modellerin iPhone 15 ve 15 Plus olacağı belirtiliyor.

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Son model olduğunu belli edecek

Apple bu hamleyle en son iPhone 12 ve 12 Mini'de gördüğümüz dikey düzene geri dönmüş olacak. Sızıntıyı yapan kişi bu değişikliğin, Dinamik Ada ve USB-C portu gibi diğer tasarım özellikleriyle birlikte cihazın "son model" olduğunu açıkça belli edeceğini söylüyor.

Şirketin söz konusu değişikliği tamamen estetiksel sebeplerden ötürü mü yoksa başka bir nedenle mi yapmayı planladığı belli değil. Şu bir gerçek ki Eylül 2024'te duyurulması beklenen iPhone 16'nın çıkışına henüz çok zaman var ve Apple bu süreçte tasarım planlarını değiştirebilir.

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