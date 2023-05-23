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    iPhone 16'da kamera tasarımı değişebilir: Geçmişe dönüş mü?

    Apple henüz iPhone 15 serisini tanıtmamış olsa da gelecek yıl çıkış yapacak iPhone 16 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir bir kaynağa göre şirket kamera tasarımında geçmişe dönecek.
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    iPhone 16'da kamera tasarımı değişebilir: Geçmişe dönüş mü? Tam Boyutta Gör
    WWDC 2023 geliştirici konferansını ve bu sonbaharda tanıtılacak iPhone 15 serisini beklerken 2024 model iPhone 16 ile ilgili ilk söylentiler de gelmeye başladı. Güvenilir bir kaynak Apple'ın gelecek yıl arka kamera tasarımında değişikliğe gideceğini iddia ediyor.

    URedditor Twitter hesabına göre iPhone 16'nın arka panelindeki iki kamera sensörü iPhone 13, 13 Mini, 14 ve 14 Plus'ta olduğu gibi çapraz değil de dikey olarak yerleştirilecek. Çapraz dizilimi kullanan son modellerin iPhone 15 ve 15 Plus olacağı belirtiliyor.

    iPhone 16'da kamera tasarımı değişebilir: Geçmişe dönüş mü? Tam Boyutta Gör

    Son model olduğunu belli edecek

    Apple bu hamleyle en son iPhone 12 ve 12 Mini'de gördüğümüz dikey düzene geri dönmüş olacak. Sızıntıyı yapan kişi bu değişikliğin, Dinamik Ada ve USB-C portu gibi diğer tasarım özellikleriyle birlikte cihazın "son model" olduğunu açıkça belli edeceğini söylüyor.

    Şirketin söz konusu değişikliği tamamen estetiksel sebeplerden ötürü mü yoksa başka bir nedenle mi yapmayı planladığı belli değil. Şu bir gerçek ki Eylül 2024'te duyurulması beklenen iPhone 16'nın çıkışına henüz çok zaman var ve Apple bu süreçte tasarım planlarını değiştirebilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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