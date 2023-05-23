iPhone 16'da kamera tasarımı değişebilir: Geçmişe dönüş mü?

URedditor Twitter hesabına göre iPhone 16'nın arka panelindeki iki kamera sensörü iPhone 13, 13 Mini, 14 ve 14 Plus'ta olduğu gibi çapraz değil de dikey olarak yerleştirilecek. Çapraz dizilimi kullanan son modellerin iPhone 15 ve 15 Plus olacağı belirtiliyor.
Son model olduğunu belli edecek
Apple bu hamleyle en son iPhone 12 ve 12 Mini'de gördüğümüz dikey düzene geri dönmüş olacak. Sızıntıyı yapan kişi bu değişikliğin, Dinamik Ada ve USB-C portu gibi diğer tasarım özellikleriyle birlikte cihazın "son model" olduğunu açıkça belli edeceğini söylüyor.
Şirketin söz konusu değişikliği tamamen estetiksel sebeplerden ötürü mü yoksa başka bir nedenle mi yapmayı planladığı belli değil. Şu bir gerçek ki Eylül 2024'te duyurulması beklenen iPhone 16'nın çıkışına henüz çok zaman var ve Apple bu süreçte tasarım planlarını değiştirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.