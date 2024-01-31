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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alan Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak HyperOS, POCO F4 GT modeli için tamamlandı. İşte detaylar...
    Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi Tam Boyutta Gör
    Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un dağıtımına başladı. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 serisine sunulmuştu. Şimdi de bir modele daha geliyor. Haziran 2022'te tanıtılan POCO F4 GT için HyperOS hazır.

    HyperOS bir modele daha geliyor

    XiaomiUI'nin haberine göre, HyperOS güncellemesi şu anda POCO F4 GT için tamamlandı ve ilk olarak HyperOS Pilot Tester programındaki kullanıcılara açıldı. Dolayısıyla çok yakında global pazarda erişilebilir olacak. Aktarıldığı kadarıyla ''OS1.0.1.0.ULJCNXM'' yapı numarasıyla gelen sürüm, Ocak ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. 

    Kaçıranlar için POCO F4 GT,  120Hz 6.67 inç AMOLED ekranQualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci120W şarj 4.700mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak. 

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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