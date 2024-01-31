Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi

Tam Boyutta Gör Android 14 güncellemesi konusunda çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un dağıtımına başladı. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 serisine sunulmuştu. Şimdi de bir modele daha geliyor. Haziran 2022'te tanıtılan POCO F4 GT için HyperOS hazır.

HyperOS bir modele daha geliyor

XiaomiUI'nin haberine göre, HyperOS güncellemesi şu anda POCO F4 GT için tamamlandı ve ilk olarak HyperOS Pilot Tester programındaki kullanıcılara açıldı. Dolayısıyla çok yakında global pazarda erişilebilir olacak. Aktarıldığı kadarıyla ''OS1.0.1.0.ULJCNXM'' yapı numarasıyla gelen sürüm, Ocak ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Kaçıranlar için POCO F4 GT, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 120W şarj 4.700mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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