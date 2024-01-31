Xiaomi'den bir telefona daha HyperOS sürprizi

HyperOS bir modele daha geliyor
XiaomiUI'nin haberine göre, HyperOS güncellemesi şu anda POCO F4 GT için tamamlandı ve ilk olarak HyperOS Pilot Tester programındaki kullanıcılara açıldı. Dolayısıyla çok yakında global pazarda erişilebilir olacak. Aktarıldığı kadarıyla ''OS1.0.1.0.ULJCNXM'' yapı numarasıyla gelen sürüm, Ocak ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.
Kaçıranlar için POCO F4 GT, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 120W şarj 4.700mAh pil kapasitesi ve Android 12 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak.
HyperOS neler sunuyor?
HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.