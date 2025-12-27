Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A07 5G, daha uzun batarya ömrü sunabilir

    Samsung Galaxy A07 5G, 6.000 mAh batarya iddiasıyla ortaya çıktı. 5G desteği ve uzun pil ömrü ile kullanıcıları memnun edecek. İşte giriş seviyesi cihazın beklenen özellikleri:

    Samsung Galaxy A07 5G, daha uzun batarya ömrü sunabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A07 5G hakkında ortaya çıkan yeni bilgilere göre cihaz, selefine kıyasla 1.000 mAh daha büyük bir batarya ile gelebilir. Samsung Galaxy A07 5G, uygun fiyatlı telefon arayan ve uzun pil ömrünü önceliklendiren kullanıcılar için dikkat çekici bir seçenek olmayı hedefliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da bu gelişme, Galaxy A serisinin temel kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanan yapısını koruyacağını işaret ediyor.

    Samsung Galaxy A07 5G, selefine kıyasla daha büyük bir batarya ile gelecek

    Brezilya’da ortaya çıkan sertifikasyon kayıtları, Samsung Galaxy A07 5G olduğu tahmin edilen bir modelin 6.000 mAh kapasiteli batarya ile test edildiğini gösteriyor. Mevcut Galaxy A07 4G modelinde 5.000 mAh batarya bulunduğu düşünüldüğünde, bu artış kağıt üzerinde küçük gibi görünse de pratikte önemli bir fark yaratabilir. Özellikle sosyal medya, video izleme ve günlük iletişim gibi temel kullanım senaryolarında ekstra pil kapasitesi, şarj endişesini ciddi ölçüde azaltabilir.

    Son olarak donanım tarafında ise büyük sürprizler beklenmiyor. Sızıntılara göre Samsung Galaxy A07 5G, MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle çalışacak. Bu yonga seti, günlük kullanım için yeterli performans sunan ve enerji verimliliğiyle öne çıkan bir çözüm olarak biliniyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da giriş seviyesi bir telefon için alışıldık bir yapı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw x5 kronik sorunlar ferrozinc kapsül kilo yapar mı trafik kazası tazminat alanlar yorumları kadınlar kulübü fc 24 transfer yaması kekemelik askerliğe engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum