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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank

    İlginç ürün ve aksesuarları ile tanıdığımız Xiaomi bu kez el ısıtıcısı görevi de gören bir powerbank çıkardı. Üç farklı renk seçeneği ile sunulan cihaz küçük bir radyoya benziyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank
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    Xiaomi ilginç ürünlerinin arasına kış aylarında kullanışlı olabilecek sıradışı bir cihaz ekledi. Çinli şirket aynı zamanda el ısıtıcısı görevi gören bir powerbank çıkardı.

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    Küçük bir radyo görünümüne sahip cihazı hem güç bankası olarak yanınızda taşıyabiliyorsunuz, hem de soğukta üşüyen ellerinizi ısıtmak için kullanabiliyorsunuz.

    El ısıtıcısı 52 derecelik sabit bir sıcaklıkta çift taraflı ısıtma sağlıyor. Xiaomi ateşe dayanıklı (refrakter) plastik ve kompozit malzemeden üretilen cihazın son derece güvenli olduğunu iddia ediyor.

    Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank
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    Üç farklı renk seçeneği var

    Cihazın üzerinde küçük bir ekranla birlikte iki adet tuş var. Sol taraftakine basınca kalan pil seviyesini yüzde olarak gösteriyor. Sağ tuş ise ısıtma işlevini etkinleştirmeye yarıyor.

    Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank
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    El ısıtıcısı aktif hale getirildiğinde cihaz beş saniye içinde hızlı bir şekilde ısınıyor ve 52 dereceye ulaşarak sıcaklığı sabit tutuyor. Powerbank'ın kapasitesi 5.000 mAh, yani oldukça düşük.

    Xiaomi Powerbank ve El Isıtıcısı'nın fiyatı 20 dolar. Yeşil, Pembe ve Kırmızı renk seçenekleri ile sunuluyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/28/xiaomi-launches-power-bank-hand-warmer Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot 12 dk.
    El ısıtıcısı alacak olan 10 dolara zippo alıyor.
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    DokuzKuyrukluTilki 1 sa.
    Xiaomi yalnızları unutmamış. Helal olsun!
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    1ses1 1 sa.
    Açın herhangi bir telefonda oyun elleriniz ısınsın.
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