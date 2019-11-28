Xiaomi'den ilginç bir ürün daha: El ısıtıcılı powerbank

Tam Boyutta Gör

Xiaomi ilginç ürünlerinin arasına kış aylarında kullanışlı olabilecek sıradışı bir cihaz ekledi. Çinli şirket aynı zamanda el ısıtıcısı görevi gören bir powerbank çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı"

Küçük bir radyo görünümüne sahip cihazı hem güç bankası olarak yanınızda taşıyabiliyorsunuz, hem de soğukta üşüyen ellerinizi ısıtmak için kullanabiliyorsunuz.

El ısıtıcısı 52 derecelik sabit bir sıcaklıkta çift taraflı ısıtma sağlıyor. Xiaomi ateşe dayanıklı (refrakter) plastik ve kompozit malzemeden üretilen cihazın son derece güvenli olduğunu iddia ediyor.

Tam Boyutta Gör

Üç farklı renk seçeneği var

Cihazın üzerinde küçük bir ekranla birlikte iki adet tuş var. Sol taraftakine basınca kalan pil seviyesini yüzde olarak gösteriyor. Sağ tuş ise ısıtma işlevini etkinleştirmeye yarıyor.

Tam Boyutta Gör

El ısıtıcısı aktif hale getirildiğinde cihaz beş saniye içinde hızlı bir şekilde ısınıyor ve 52 dereceye ulaşarak sıcaklığı sabit tutuyor. Powerbank'ın kapasitesi 5.000 mAh, yani oldukça düşük.

Xiaomi Powerbank ve El Isıtıcısı'nın fiyatı 20 dolar. Yeşil, Pembe ve Kırmızı renk seçenekleri ile sunuluyor.

https://www.gizmochina.com/2019/11/28/xiaomi-launches-power-bank-hand-warmer