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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı

    P&G markası Braun, yeni tıraş makinelerinin Türkiye'deki tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 tıraş makineleri uzun pil ömrü ile öne çıkıyor.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı
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    Braun, akıllı tıraş makineleri ailesine yeni Braun 8 Serisi ve güncellenen Braun 9 serisi modellerini ekledi. Yeni modellerin Türkiye'deki lansmanı yapıldı.

    Yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 tıraş makineleri kullanıcının tıraş deneyimini takip ediyor ve daha iyi performans için tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin bildirim ekranında başlığı ne zaman temizlemeniz ve değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Pil durumunu da dijital olarak görebiliyoruz.

    Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı
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    Diğer modellere göre daha büyük pile sahip 8 serisi ve güncellenen 9 serisi yüzde 20 daha uzun pil ömü sunuyor. Tam şarj ile 60 dakika, 5 dakikalık şarj ile de 1 tıraşlık kullanım sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung ultrasonik parmak izi tarayıcısından vazgeçiyor"

    Braun’un akıllı SyncroSonic teknolojisi sayesinde dakikada 30.000 çapraz kesme hareketi ve 32 bit işlemcisi ile makinenin gücünü sakalınızın ihtiyacına ve yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlıyor.  Islak ve kuru olarak kullanılabilen yeni Series 8 ve Series 9, tek bir cihaz ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayı vaat ediyor.



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    drserk 2 sa.
    En iyi, en hızlı ve en az masraflı traş klasik jilet ile yapılan traştır
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    java 2 sa.
    Şu makinelerin hassas ciltte işe yarayacağını düşünsem parayı verip en iyisini alacağım ama denemeden bilinmiyor ve 900-1000 TL de çöpe atmak için çok para... :)
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