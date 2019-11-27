Braun, yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 modellerini tanıttı

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Braun, akıllı tıraş makineleri ailesine yeni Braun 8 Serisi ve güncellenen Braun 9 serisi modellerini ekledi. Yeni modellerin Türkiye'deki lansmanı yapıldı.

Yeni Series 8 ve güncellenen Series 9 tıraş makineleri kullanıcının tıraş deneyimini takip ediyor ve daha iyi performans için tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin bildirim ekranında başlığı ne zaman temizlemeniz ve değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Pil durumunu da dijital olarak görebiliyoruz.

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Diğer modellere göre daha büyük pile sahip 8 serisi ve güncellenen 9 serisi yüzde 20 daha uzun pil ömü sunuyor. Tam şarj ile 60 dakika, 5 dakikalık şarj ile de 1 tıraşlık kullanım sunuyor.

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Braun’un akıllı SyncroSonic teknolojisi sayesinde dakikada 30.000 çapraz kesme hareketi ve 32 bit işlemcisi ile makinenin gücünü sakalınızın ihtiyacına ve yoğunluğuna göre otomatik olarak ayarlıyor. Islak ve kuru olarak kullanılabilen yeni Series 8 ve Series 9, tek bir cihaz ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayı vaat ediyor.