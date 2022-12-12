Xiaomi'den Mac mini'ye rakip geldi: Mini Host tanıtıldı

Apple Mac mini ve Intel Nuc'a doğrudan rakip olarak konumlandırılan Mini Host metal gövdeye sahip. Kompakt yapısı ile dikkat çeken cihaz 112 × 112 × 38 mm boyutlarında, ağırlığı ise 437 gram. Avuç içine bile rahatlıkla sığıyor.
Xiaomi Mini Host özellikleri
Mini PC'de entegre Intel Iris Xe grafik birimi içeren Intel Core i5-1240P işlemci, 16 GB RAM (DDR4) ve 512 GB SSD (PCIe 4) depolama mevcut. Aynı zamanda bellek ve depolama birimi olmayan (barebone) versiyonu da satın alınabilecek. Kullanıcılar kendi isteklerine göre 32 GB'a kadar RAM ve 4 TB'a kadar sürücü takabilecekler.
Xiaomi Mini Host fiyatı
Xiaomi Mini Host'un sabit disk ve RAM içermeyen versiyonu için 2.799 yuan (400 dolar) gibi bir fiyat belirlenmiş durumda. Mini PC'nin 16 GB + 512 GB'lık modeli ise 3.699 yuan (530 dolar) karşılığında satılacak. Cihaz 14 Aralık itibarıyla Çin'de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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