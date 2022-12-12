Xiaomi'den Mac mini'ye rakip geldi: Mini Host tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 11 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri de şirketin Mini Host adlı ilk masaüstü bilgisayarıydı. Hatırlayacağınız üzere cihazla ilgili bazı detaylar daha önce internete sızdırılmıştı.

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Apple Mac mini ve Intel Nuc'a doğrudan rakip olarak konumlandırılan Mini Host metal gövdeye sahip. Kompakt yapısı ile dikkat çeken cihaz 112 × 112 × 38 mm boyutlarında, ağırlığı ise 437 gram. Avuç içine bile rahatlıkla sığıyor.

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Xiaomi Mini Host özellikleri

Mini PC'de entegre Intel Iris Xe grafik birimi içeren Intel Core i5-1240P işlemci, 16 GB RAM (DDR4) ve 512 GB SSD (PCIe 4) depolama mevcut. Aynı zamanda bellek ve depolama birimi olmayan (barebone) versiyonu da satın alınabilecek. Kullanıcılar kendi isteklerine göre 32 GB'a kadar RAM ve 4 TB'a kadar sürücü takabilecekler.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mini Host'un bağlantı noktaları arasında üç USB 3.2, bir USB 2.0, iki HDMI, iki Thunderbolt 4, 2.5G kablolu ağ girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği var. Windows 11 çalıştıran bilgisayara Ubuntu veya başka bir işletim sistemi yüklenebilecek.

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Xiaomi Mini Host fiyatı

Xiaomi Mini Host'un sabit disk ve RAM içermeyen versiyonu için 2.799 yuan (400 dolar) gibi bir fiyat belirlenmiş durumda. Mini PC'nin 16 GB + 512 GB'lık modeli ise 3.699 yuan (530 dolar) karşılığında satılacak. Cihaz 14 Aralık itibarıyla Çin'de satışa sunulacak.

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