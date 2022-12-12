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    Xiaomi 10 Gigabit Router yönlendirici duyuruldu

    Xiaomi 10 Gigabit Router firmanın ilk 10G destekli yönlendiricisi olurken güçlü donanımı, gelişmiş yazılım desteği ve geniş bağlantı portları ile birlikte geliyor. 
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    Xiaomi 10 Gigabit Router Tam Boyutta Gör
    Genelde menzil arttırıcı ağ cihazlarını daha fazla gördüğümüz Xiaomi’nin profesyonel yönlendiricileri de mevcut. Bu hafta tanıtılan Xiaomi 10 Gigabit Router iddialı özelliklerle geliyor.

    Xiaomi 10 Gigabit Router özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi 10 Gigabit Router yönlendiricisi 3 bant desteği ile geliyor. 2.4GHz bandında 1376MBPS hız elde edilirken, 5.2GHz bandında 5764MBPS ve 5.8GHz bandında da 2882MBPS hızlara ulaşılabiliyor. Oyuncular için 5G bantlarında öncelik ayarlanabiliyor.

    4 adet Cortex-A73 çekirdekli işlemciden güç alan üründe 2GB RAM yer alıyor. Özel bir soğutma ile verimli çalışma ortamı sağlanmış. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE şifrelemelerini destekleyen ürün kara liste, SSID saklama ve akıllı dolandırıcılık önleme ağına sahip.

    Bağlantı olarak 4 adet 10/100/1000/2500M arasında geçiş yapabilen adaptif WAN/LAN portu, 1 adet 10/100/1000/2500/5000/10000M arasında geçiş yapabilen WAN/LAN portu, 1 adet SFP+Network portu (1000M/2500M/10000M) ve 1 adet USB 3.0 portu yer alıyor. Xiaomi 10 Gigabit Router modeli 244$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

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