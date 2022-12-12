Xiaomi 10 Gigabit Router yönlendirici duyuruldu

Xiaomi 10 Gigabit Router özellikleri ve fiyatı
Xiaomi 10 Gigabit Router yönlendiricisi 3 bant desteği ile geliyor. 2.4GHz bandında 1376MBPS hız elde edilirken, 5.2GHz bandında 5764MBPS ve 5.8GHz bandında da 2882MBPS hızlara ulaşılabiliyor. Oyuncular için 5G bantlarında öncelik ayarlanabiliyor.
4 adet Cortex-A73 çekirdekli işlemciden güç alan üründe 2GB RAM yer alıyor. Özel bir soğutma ile verimli çalışma ortamı sağlanmış. WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE şifrelemelerini destekleyen ürün kara liste, SSID saklama ve akıllı dolandırıcılık önleme ağına sahip.
Bağlantı olarak 4 adet 10/100/1000/2500M arasında geçiş yapabilen adaptif WAN/LAN portu, 1 adet 10/100/1000/2500/5000/10000M arasında geçiş yapabilen WAN/LAN portu, 1 adet SFP+Network portu (1000M/2500M/10000M) ve 1 adet USB 3.0 portu yer alıyor. Xiaomi 10 Gigabit Router modeli 244$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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